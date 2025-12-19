Prima pagină » Știri externe » Putin anunţă „Rezultatele anului”. Președintele rus dă vina pe Ucraina pentru continuarea războiului. În ce condiții ar pune capăt conflictului

19 dec. 2025, 11:14, Știri externe
Președintele rus Vladimir Putin susține, vineri, o conferinţă de presă televizată, pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie. În primele minute ale acesteia, liderul de la Kremlin a semnalat că nu va exista niciun compromis în privința Ucrainei, însă a precizat că Moscova este pregătită și dispusă „să încheie conflictul prin mijloace pașnice”.
Actualizări
13:50
13:42

UPDATE. Putin: „NATO a încălcat promisiunile privind extinderea“

Președintele rus a fost întrebat dacă țara sa va „trăi în pace anul viitor”. El a răspuns că acesta este obiectivul.

„Aș dori să reiterez cu tărie… vrem să rezolvăm toate problemele”, a spus el.

Cu toate acestea, Putin a declarat că Rusia trebuie să „înlăture motivele inițiale ale conflictului” pentru a se asigura că „pacea este permanentă și stabilă”.

„Am avut cooperare cu NATO… promisiunile care ne-au fost făcute cu privire la neextindere au fost false”, a spus el.

„Au existat anumite valuri de extindere a NATO… acest lucru ne-a cauzat îngrijorare în trecut și ne provoacă îngrijorare și acum.”

Putin a spus că extinderea alianței spre est, în ultimii 30 de ani, pentru a acoperi părți mai mari din Europa Centrală și de Est,  s-a întâmplat în ciuda garanțiilor primite de Rusia că nu se va întâmpla și, în practică, „a implicat mutarea infrastructurii militare mai aproape de granița noastră, ceea ce ne provoacă îngrijorare legitimă”.

 

13:37

UPDATE. Putin: „Președintele Trump depune eforturi pentru a pune capăt acestui conflict și o face cu absolută sinceritate.“

„După ce am fost înșelați și după ce acordurile de la Minsk nu au fost implementate, am fost forțați să folosim forța militară pentru a termina războiul început de „regimul de la Kiev”, cu sprijinul puterilor occidentale. Președintele Trump depune eforturi pentru a pune capăt acestui conflict și o face cu absolută sinceritate.“, a transmis Vladimir Putin.

13:25

UPDATE. Putin îl laudă pe Trump pentru eforturile sale și spune că „mingea este în terenul Occidentului și Ucrainei“

După o serie de întrebări interne, Putin revine la discuțiile despre Ucraina.

Președintele rus laudă „eforturile serioase depuse de Trump pentru a încheia acest conflict” și spune că președintele SUA este „sincer” în încercarea sa de a pune capăt războiului. El susține că Rusiei i s-a cerut să facă unele compromisuri în timpul discuțiilor de la Anchorage, Alaska, cu Trump și că, în general, a fost de acord cu ele.

Președintele a răspuns la o întrebare a jurnalistei NBC Kira Simmons despre negocierile de pace.

Putin: „Suntem pregătiți pentru negocieri și pentru a pune capăt conflictului prin mijloace pașnice.“

„La întâlnirile preliminare de la Moscova, ni s-au făcut propuneri și ni s-a cerut să facem anumite compromisuri. Ajuns la Anchorage, am spus că acestea vor fi decizii dificile pentru noi, dar suntem de acord cu compromisurile care ne-au fost propuse. Prin urmare, este complet incorect și nefondat să spunem că respingem orice. Mingea este în întregime în terenul adversarilor noștri occidentali, ca să spunem așa, în primul rând a liderilor regimului de la Kiev și a sponsorilor lor – în acest caz și în primul rând – europeni. Suntem pregătiți pentru negocieri și pentru a pune capăt conflictului prin mijloace pașnice.“, a transmis liderul de la Kremlin.

12:37

UPDATE. Putin afirmă că armata rusă va avea noi reușite până la sfârșitul acestui an

Vladimir Putin își continuă discursul maraton, declarând că are „încredere că până la sfârșitul acestui an vom fi martori la noi succese ale armatei noastre”.

Președintele rus a declarat că țara sa intenționează să „se deplaseze spre vest”.

El adaugă că a primit rapoarte de la armata sa conform cărora au existat deja mișcări spre vest cu aproximativ 1,5 km și că forțele rusești continuau să avanseze pe câmpul de luptă.

12:09

UPDATE. Putin a comentat planurile UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina: „A fura nu este cuvântul potrivit. A fura înseamnă a lua proprietatea în secret, iar ei încearcă să o facă în mod public. Este jaf.“

„Este un jaf. Dar de ce nu este posibil să se comită acest jaf? Pentru că consecințele pot fi foarte grave ”, a declarat Vladimir Putin în timpul conferinței anuale transmise la televiziunea rusă.

11:52

UPDATE. Putin numește ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru sprjinirea Ucrainei un „jaf” și avertizează asupra consecințelor

Președintele rus și-a exprimat părerea cu privire la ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru sprjinirea Ucrainei. A calificat-o drept „jaf” și a afirmat că liderii nu au reușit să ajungă la un acord, de teama „consecințelor care ar putea fi foarte dure pentru hoți”.

El a afirmat că, dacă ar fi fost adoptată, această măsură ar fi subminat încrederea în zona euro, creând un precedent îngrijorător care ar putea fi utilizat în mod abuziv, în viitor, împotriva altor țări sau grupuri.

„Nu este ușor să iei decizii legate de furtul banilor altora. Există însă și alte consecințe, mai grave, pentru cei care încearcă să facă acest lucru. Aceasta nu este doar o lovitură adusă imaginii – subminează încrederea în zona euro în acest caz, deoarece, desigur, multe țări, nu doar Rusia, își depozitează rezervele de aur și valută în zona euro.”

„Pe lângă pierderile de imagine, pot exista pierderi directe legate de fundamentele ordinii financiare mondiale moderne. De aceea nu este ușor.”

„Și cel mai important: indiferent ce fură și cum o fac, în cele din urmă vor trebui să dea înapoi.”

„Printre altele, ne vom apăra interesele, în principal în instanțe. Vom încerca să găsim o jurisdicție independentă de deciziile politice.”, a transmis Putin.

11:45

UPDATE. Putin pune la îndoială vizita lui Zelenski la Kupiansk

Întrebat despre recentul clip al lui Zelenskiy, publoicat pe rețelele de socializare, din timpul unei vizite la Kupiansk, Putin a respins mesajul spunând că nu este surprins că „este actor și, pe deasupra, unul talentat”, dar menționează că monumentul unde a fost înregistrat videoclipul se află „la aproximativ un kilometru de oraș”.

„De ce să stai pur și simplu pe prag? Intră în casă! Nu-i așa? Dacă Kupiansk este sub controlul lor, de ce nu intrați în oraș? ” întreabă Putin.

11:29

UPDATE. Putin susține că „forțele noastre avansează de-a lungul întregii linii de conflict”, o afirmație contestată de Ucraina

11:14

UPDATE. Putin dă vina pe Ucraina pentru continuarea războiului. Cu toate acestea, spune președintele rus, „există semnale că este pregătită să poarte un anumit tip de dialog“

În primele sale comentarii la conferința maraton de la Moscova, Putin dă vina pe Kiev pentru continuarea războiului, spunând că „practic refuză să încheie acest conflict prin mijloace pașnice”.

Dar spune că există „anumite semnale… care indică faptul că sunt dispuși să se angajeze într-un anumit tip de dialog”.

El spune că Rusia ar fi dispusă să „pună capăt acestui conflict prin mijloace pașnice”, dar numai „pe baza principiilor pe care le-am subliniat… anul trecut ”, care ar vedea „cauzele profunde care au dus la apariția acestui conflict… abordate”.

Aceste principii au fost respinse la vremea respectivă ca fiind maximaliste și nerealiste, cerând, în esență, concesii umilitoare din partea Ucrainei.

Evenimentul de amploare intitulat „Rezultatele anului”, va avea loc în principala sală de expoziții din Moscova, Gostiny Dvor, unde s-au adunat deja sute de jurnaliști, inclusiv străini.

„Este în interesul nostru să facem ca întreaga lume să audă ce spune Putin”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

La evenimentul  pe care Putin l-a organizat în diferite formate  începând cu 2001, acesta răspunde la zeci de întrebări despre tot felul de subiecte, de la creșterile de prețuri și propriul său viitor, până la armele nucleare și ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Toată lumea are şansa de a se adresa preşedintelui rus, deoarece pentru a face acest lucru este necesar doar un smartphone.

Până în prezent, peste 2.600.300 de solicitări de întrebări au fost primite prin diferite canale. Apelurile către centrul de apeluri reprezintă majoritatea solicitărilor din partea cetățenilor, a doua cea mai populară modalitate de a contacta președintele fiind un chatbot în Max Messenger, testat pentru prima dată anul acesta. Întrebările sunt deja procesate de ministerele relevante și de președinte însuși.

Potrivit Kremlinului, problemele legate de securitatea socială sunt adesea menționate în mesajele adresate președintelui. Adesea, oamenii ridică problema participanților la operațiunile speciale și a membrilor familiilor acestora. Cu toate acestea, comparativ cu anii precedenți, numărul de întrebări pe această temă a scăzut. Numărul de reclamații privind sectorul sănătății este, de asemenea, mai mic decât înainte. „Multe probleme au fost rezolvate”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui.

Conform Reuters, Vladimir Putin va transmite probabil un semnal Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința sa de pace sau de mai mult război în Ucraina.

