🚨 Putin anunţă „Rezultatele anului”. Președintele rus dă vina pe Ucraina pentru continuarea războiului. În ce condiții ar pune capăt conflictului

Președintele rus și-a exprimat părerea cu privire la ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru sprjinirea Ucrainei. A calificat-o drept „jaf” și a afirmat că liderii nu au reușit să ajungă la un acord, de teama „consecințelor care ar putea fi foarte dure pentru hoți”.
El a afirmat că, dacă ar fi fost adoptată, această măsură ar fi subminat încrederea în zona euro, creând un precedent îngrijorător care ar putea fi utilizat în mod abuziv, în viitor, împotriva altor țări sau grupuri.
„Nu este ușor să iei decizii legate de furtul banilor altora. Există însă și alte consecințe, mai grave, pentru cei care încearcă să facă acest lucru. Aceasta nu este doar o lovitură adusă imaginii – subminează încrederea în zona euro în acest caz, deoarece, desigur, multe țări, nu doar Rusia, își depozitează rezervele de aur și valută în zona euro.”
„Pe lângă pierderile de imagine, pot exista pierderi directe legate de fundamentele ordinii financiare mondiale moderne. De aceea nu este ușor.”
„Și cel mai important: indiferent ce fură și cum o fac, în cele din urmă vor trebui să dea înapoi.”
„Printre altele, ne vom apăra interesele, în principal în instanțe. Vom încerca să găsim o jurisdicție independentă de deciziile politice.”, a transmis Putin.