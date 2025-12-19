🚨 Putin anunţă „Rezultatele anului”. Președintele rus dă vina pe Ucraina pentru continuarea războiului. În ce condiții ar pune capăt conflictului

13:42

Președintele rus a fost întrebat dacă țara sa va „trăi în pace anul viitor”. El a răspuns că acesta este obiectivul.

„Aș dori să reiterez cu tărie… vrem să rezolvăm toate problemele”, a spus el.

Cu toate acestea, Putin a declarat că Rusia trebuie să „înlăture motivele inițiale ale conflictului” pentru a se asigura că „pacea este permanentă și stabilă”.

„Am avut cooperare cu NATO… promisiunile care ne-au fost făcute cu privire la neextindere au fost false”, a spus el.

„Au existat anumite valuri de extindere a NATO… acest lucru ne-a cauzat îngrijorare în trecut și ne provoacă îngrijorare și acum.”

Putin a spus că extinderea alianței spre est, în ultimii 30 de ani, pentru a acoperi părți mai mari din Europa Centrală și de Est, s-a întâmplat în ciuda garanțiilor primite de Rusia că nu se va întâmpla și, în practică, „a implicat mutarea infrastructurii militare mai aproape de granița noastră, ceea ce ne provoacă îngrijorare legitimă”.