Președintele american Donald Trump l-a numit pe Vladimir Putin, omologul său rus, drept „prietenul meu” ca urmare a întâlnirii trilaterale de la Shenzhen din cadrul Summitului APEC din Shenzhen.

Declarațiile președintelui american au stârnit îngrijorare la Varșovia, în contextul în care Putin a cerut revenirea granițelor NATO la configurația din 1997.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat pe platforma de socializare X:

„Doamne, apără-ne de asemenea prieteni.”

Și ministrul polonez de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, și-a exprimat îngrijorările după ce a comentat imaginile în care Trump îl salută și îl îmbrățișează pe Vladimir Putin.

„Într-adevăr, este greu de judecat; îi vom cunoaște după roadele lor, dar imaginea acestui om care îl îmbrățișează pe Putin și îl numește prieten ne trezește o oarecare îngrijorare. Pentru că se pune întrebarea: cu cine este el mai prieten, cu Putin sau cu președintele nostru? Și ce ar putea face, dacă lucrurile ar ajunge la extrem, pe care dintre prieteni l-ar alege?”, a declarat Radoslaw Sikorski reporterilor, potrivit The Guardian.

Donald Trump a lăudat relația excelentă pe care o are cu Putin, cu toate că anul trecut a sancționat drastic companiile petroliere ale Rusiei.