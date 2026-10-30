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Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”

Cristian Lisandru
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
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Laura Codruța Kovesi își încheie mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European (EPPO). Bilanțul la sfârșit de mandat arată un total de aproximativ 3.600 de dosare, dintre care peste 500 au implicat România. Însă „harta” anchetelor arată un dezechilibru major.  Dosarele „grele” care vizează demnitari de rang înalt s-au concentrat în Europa de Est și de Sud. Marile puteri economice din nucleul dur al Uniunii Europene – precum Germania și Franța – au rămas, practic, neatinse de anchetele care vizează politicieni locali.

Pe de altă parte, Laura Codruța Kovesi transmite în acest ultim mesaj scris în calitate de șefă a EPPO că a funcția a fost o „oportunitate” extraordinară și că Parchetul European este „o instituție puternică și independentă”.

Kövesi susține că, la momentul numirii, existau numeroase îndoieli privind capacitatea procurorilor din state diferite de a lucra împreună, posibilitatea construirii unei instituții europene cu adevărat independente și șansele unui procuror din România de a reuși la nivel european.

În urmă cu șapte ani, am fost numită să conduc ceva ce nu mai existase niciodată: primul parchet transnațional din istorie.

  • Au existat îndoieli. Puteau procurori din țări diferite să lucreze cu adevărat ca o singură echipă? Puteam construi un parchet european cu adevărat independent? Putea un procuror din România să reușească la nivel european?
  • Atunci nu am zâmbit. Dar acum zâmbesc. Pentru că profesionalismul nu are gen, competența nu are vârstă, iar integritatea nu are naționalitate.
  • Astăzi, Parchetul European este o realitate. O instituție puternică și independentă, care a schimbat modul în care investigăm și urmărim penal infracțiunile financiare în întreaga Europă. Am investigat mii de cazuri, ne-am confruntat cu organizații criminale puternice și am contestat practici tolerate mult prea mult timp.

Însă justiția nu este un calcul de tip cost-beneficiu. Cea mai mare realizare a noastră nu poate fi măsurată doar în cifre. Ea constă în faptul că am demonstrat că integrarea europeană funcționează, că independența merită apărată și că nimeni nu ar trebui să fie mai presus de lege”, scrie Laura Codruța Kovesi.

„EPPO trebuie să rămână puternic, având în vedere misiunea pe care o îndeplinește”

Laura Codruța Kovesi nu uită să amintească nici că a crescut „în timpul comunismului”, însă – pentru ea – „Europa nu a fost niciodată o idee abstractă”.

În același timp, recunoaște că a fost confruntată cu decizii dificile și nu a reușit să îndeplinească tot ceea ce a sperat.

Am crescut în timpul comunismului, când „libertate” era un cuvânt periculos. Poate tocmai de aceea, pentru mine, Europa nu a fost niciodată o idee abstractă. A însemnat întotdeauna libertate, demnitate și posibilitatea unui viitor diferit.

  • Faptul că am devenit primul Procuror-șef European mi-a oferit oportunitatea extraordinară de a da ceva înapoi. Și am făcut tot ce mi-a stat în putință. Acești șapte ani nu au fost ușori. Au existat decizii dificile, obstacole și bătălii care, uneori, păreau imposibil de câștigat. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram. Dar nu am renunțat niciodată. Și nu am fost niciodată singură.
  • Colegilor mei din cadrul Parchetului European (EPPO): voi sunteți cei care mă fac să fiu cea mai mândră de acești șapte ani! Curajul, integritatea și dedicarea voastră extraordinară au transformat o idee europeană ambițioasă într-o instituție puternică. Împreună, am demonstrat că, atunci când europenii lucrează uniți, pot realiza ceea ce odinioară părea imposibil. Pentru că Europa nu poate însemna slăbiciune.
  • La încheierea mandatului meu, plec cu mândrie, recunoștință și încredere. Dar și cu o convingere: construirea unei instituții independente este un lucru dificil.

Protejarea independenței sale este o responsabilitate permanentă. EPPO trebuie să rămână puternic, având în vedere misiunea pe care o îndeplinește. A fost onoarea carierei mele profesionale să servesc în calitate de prim Procuror-șef european. Plec cu convingerea că am demonstrat că ceea ce odinioară părea imposibil este, de fapt, posibil. Și aș face totul din nou. Voi purta mereu EPPO în suflet.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie extraordinară!”, a scris Laura Codruța Kovesi pe Linkedin.

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