Guvernul Niculescu a pus în dezbatere prima ordonanță-trenuleț. Cum arată lista principalelor măsuri

Ministerul Finanțelor a pus vineri în dezbatere publică un nou proiect de Ordonanță de Urgență care include măsuri fiscal-bugetare, modificări și derogări, dar și prevederi legate de finanțarea termoficării în sezonul rece 2026-2027. Prin nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor susține că proiectul nu are impact negativ asupra bugetului.

Printre măsurile propuse se numără acordarea unor împrumguturi de până la 300 de milioane de lei pentru autoritățile locale care asigură furnizarea agentului termic, deblocarea unor fonduri pentru serviciile sociale și investiții, prelungirea termenului de suspendare a unor sancțiuni privind bonurile fiscale și eliminarea ”taxei Temu”

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Se elimină „Taxa Temu” națională de la 1 noiembrie

Taxa logistică națională aplicată coletelor provenite din state din afara UE, cunoscută drept „taxa Temu”, va fi eliminată începând cu 1 noiembrie 2026. Taxa fusese introdusă prin articolul XXII din Legea nr. 239/2025 privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Motivul este intrarea în vigoare a mecanismelor europene pentru aceleași colete, o taxă vamală de 3 euro pe articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și o taxă de procesare de 2 euro pe articol, stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108. Potrivit Ministerului Finanțelor, eliminarea taxei naționale este necesară pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale și pentru a alinia legislația românească la cea europeană.

Măsura este adoptată prin ordonanță de urgență, deoarece abrogarea trebuie să producă efecte cel târziu de la data la care se aplică taxa de procesare la nivelul Uniunii. Taxa națională va continua totuși să se aplice pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv.

Împrumuturi pentru căldură

Actul normativ va permite primăriilor să contracteze împrumuturi de la instituții de credit pentru achiziția combustibilului necesar sezonului rece 2026-2027. Primăriile vor putea solicita Ministerului Finanțelor împrumuturi în limita a 300 de milioane de lei, din veniturile din privatizare aflate în contul general al Trezoreriei Statului.

Până la 31 martie 2027, primăriile vor putea garanta împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția combustibilului. Ministerul Finanțelor susține că împrumuturile acordate din veniturile din privatizare nu vor afecta deficitul bugetului general consolidat, deoarece sunt rambursabile și purtătoare de dobândă.

Se prelungește până în octombrie 2027 suspendarea unor obligații pentru casele de marcat

Proiectul amână cu încă un an, până la 31 octombrie 2027, sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale fără codul de identificare al beneficiarului, fără numărul de identificare al bonului și fără datele obligatorii sub formă de cod QR. Amenda prevăzută pentru această contravenție este cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei.

În prezent, aplicarea sancțiunilor este suspendată până la 1 noiembrie 2026, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2025. Ministerul Finanțelor justifică prelungirea prin faptul că actualizarea și testarea programelor informatice pentru aproximativ un milion de aparate de marcat necesită mai mult timp.

Cardurile pentru prima didactică, alimentate până la 31 decembrie

Proiectul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenul în care pot fi alimentate cardurile electronice ale măsurii de susținere a activității didactice. Ordonanța de urgență nr. 39/2026 prevedea alimentarea acestora cel târziu până la 31 august 2026 pentru anul școlar 2025-2026 și până la 30 septembrie 2026 pentru anul universitar 2025-2026. Prelungirea a fost solicitată de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima de carieră didactică, reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 58/2023 și finanțată din fonduri europene nerambursabile, se acordă cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și personalului didactic din universitățile de stat – conferențiari, șefi de lucrări sau lectori și asistenți universitari – aflați în activitate în anul școlar, respectiv universitar 2025-2026.

Modificări privind PNRR și investițiile în sănătate

Documentul modifică termenele și procedurile pentru închiderea operațională și financiară a PNRR. Coordonatorii de reforme și investiții vor putea verifica, autoriza și plăti cererile de transfer până la 30 noiembrie 2026, iar proiectele vor fi clasificate în funcție de stadiul implementării.

De asemenea, proiectele de investiții în infrastructura spitalicească eliminate din PNRR, dar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor putea fi preluate la finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027.

În perioada noiembrie-decembrie 2026 vor putea fi alimentate și cardurile pentru prima de carieră didactică ale profesorilor validați pentru anul școlar 2025-2026, care își continuă activitatea în anul școlar 2026-2027 și nu au primit încă sumele. Beneficiarii vor putea utiliza prima până la 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027 pentru personalul din învățământul universitar.