Prima pagină » Știri politice » Guvernul Niculescu a pus în dezbatere prima ordonanță-trenuleț. Cum arată lista principalelor măsuri

Guvernul Niculescu a pus în dezbatere prima ordonanță-trenuleț. Cum arată lista principalelor măsuri

Guvernul Niculescu a pus în dezbatere prima ordonanță-trenuleț. Cum arată lista principalelor măsuri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Finanțelor a pus vineri în dezbatere publică un nou proiect de Ordonanță de Urgență care include măsuri fiscal-bugetare, modificări și derogări, dar și prevederi legate de finanțarea termoficării în sezonul rece 2026-2027. Prin nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor susține că proiectul nu are impact negativ asupra bugetului.

Printre măsurile propuse se numără acordarea unor împrumguturi de până la 300 de milioane de lei pentru autoritățile locale care asigură furnizarea agentului termic, deblocarea unor fonduri pentru serviciile sociale și investiții, prelungirea termenului de suspendare a unor sancțiuni privind bonurile fiscale și eliminarea ”taxei Temu”

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Se elimină „Taxa Temu” națională de la 1 noiembrie

Taxa logistică națională aplicată coletelor provenite din state din afara UE, cunoscută drept „taxa Temu”, va fi eliminată începând cu 1 noiembrie 2026. Taxa fusese introdusă prin articolul XXII din Legea nr. 239/2025 privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Motivul este intrarea în vigoare a mecanismelor europene pentru aceleași colete, o taxă vamală de 3 euro pe articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și o taxă de procesare de 2 euro pe articol, stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108. Potrivit Ministerului Finanțelor, eliminarea taxei naționale este necesară pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale și pentru a alinia legislația românească la cea europeană.

Măsura este adoptată prin ordonanță de urgență, deoarece abrogarea trebuie să producă efecte cel târziu de la data la care se aplică taxa de procesare la nivelul Uniunii. Taxa națională va continua totuși să se aplice pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv.

Împrumuturi pentru căldură

Actul normativ va permite primăriilor să contracteze împrumuturi de la instituții de credit pentru achiziția combustibilului necesar sezonului rece 2026-2027. Primăriile vor putea solicita Ministerului Finanțelor împrumuturi în limita a 300 de milioane de lei, din veniturile din privatizare aflate în contul general al Trezoreriei Statului.

Până la 31 martie 2027, primăriile vor putea garanta împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția combustibilului. Ministerul Finanțelor susține că împrumuturile acordate din veniturile din privatizare nu vor afecta deficitul bugetului general consolidat, deoarece sunt rambursabile și purtătoare de dobândă.

Se prelungește până în octombrie 2027 suspendarea unor obligații pentru casele de marcat

Proiectul amână cu încă un an, până la 31 octombrie 2027, sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale fără codul de identificare al beneficiarului, fără numărul de identificare al bonului și fără datele obligatorii sub formă de cod QR. Amenda prevăzută pentru această contravenție este cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei.

În prezent, aplicarea sancțiunilor este suspendată până la 1 noiembrie 2026, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2025. Ministerul Finanțelor justifică prelungirea prin faptul că actualizarea și testarea programelor informatice pentru aproximativ un milion de aparate de marcat necesită mai mult timp.

Cardurile pentru prima didactică, alimentate până la 31 decembrie

Proiectul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenul în care pot fi alimentate cardurile electronice ale măsurii de susținere a activității didactice. Ordonanța de urgență nr. 39/2026 prevedea alimentarea acestora cel târziu până la 31 august 2026 pentru anul școlar 2025-2026 și până la 30 septembrie 2026 pentru anul universitar 2025-2026. Prelungirea a fost solicitată de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima de carieră didactică, reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 58/2023 și finanțată din fonduri europene nerambursabile, se acordă cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și personalului didactic din universitățile de stat – conferențiari, șefi de lucrări sau lectori și asistenți universitari – aflați în activitate în anul școlar, respectiv universitar 2025-2026.

Modificări privind PNRR și investițiile în sănătate

Documentul modifică termenele și procedurile pentru închiderea operațională și financiară a PNRR. Coordonatorii de reforme și investiții vor putea verifica, autoriza și plăti cererile de transfer până la 30 noiembrie 2026, iar proiectele vor fi clasificate în funcție de stadiul implementării.

De asemenea, proiectele de investiții în infrastructura spitalicească eliminate din PNRR, dar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor putea fi preluate la finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027.

În perioada noiembrie-decembrie 2026 vor putea fi alimentate și cardurile pentru prima de carieră didactică ale profesorilor validați pentru anul școlar 2025-2026, care își continuă activitatea în anul școlar 2026-2027 și nu au primit încă sumele. Beneficiarii vor putea utiliza prima până la 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027 pentru personalul din învățământul universitar.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Continuă războiul dintre George Simion și Anca Alexandrescu: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”
12:34
Continuă războiul dintre George Simion și Anca Alexandrescu: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”
NEGOCIERI „Putin este deschis dialogului, inclusiv cu Macron și cancelarul german Merz, dar nimeni n-a sunat încă”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului
12:24
„Putin este deschis dialogului, inclusiv cu Macron și cancelarul german Merz, dar nimeni n-a sunat încă”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului
CONTROVERSĂ Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan
11:55
Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan
FLASH NEWS Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea majorarea voucherelor de vacanță. Atrage atenția că reducerea acestora a fost „o lovitură pentru industria HoReCa”
11:17
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea majorarea voucherelor de vacanță. Atrage atenția că reducerea acestora a fost „o lovitură pentru industria HoReCa”
ULTIMA ORĂ Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, face ordine la companiile de stat: Verificări la Radiocom și schimbarea administratorului special de la Romaero
11:10
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, face ordine la companiile de stat: Verificări la Radiocom și schimbarea administratorului special de la Romaero
ULTIMA ORĂ Daniel Zamfir, ministrul Economiei: „Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”
10:36
Daniel Zamfir, ministrul Economiei: „Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Click
„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Șoarecii cu modificări cerebrale similare celor din boala Parkinson s-au recuperat în mod neașteptat un an mai târziu
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
CONTROVERSĂ Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
12:47
Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
12:47
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
REPORTAJ Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
11:52
Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
CONTROVERSĂ După ce Trump a „restartat” relațiile cu Putin, Pentagonul cere acum aliaților europeni să nu mai „provoace” Rusia: „Nu faceți zgomot”. Avertismentul pentru Europa
11:50
După ce Trump a „restartat” relațiile cu Putin, Pentagonul cere acum aliaților europeni să nu mai „provoace” Rusia: „Nu faceți zgomot”. Avertismentul pentru Europa
PROTEST Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată
11:26
Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată
CONTROVERSĂ Trump schimbă strategia înaintea alegerilor din SUA: mitingurile electorale din Iowa și Kansas, anulate pe ultima sută de metri. Decizia a provocat frustrare în rândul republicanilor
11:16
Trump schimbă strategia înaintea alegerilor din SUA: mitingurile electorale din Iowa și Kansas, anulate pe ultima sută de metri. Decizia a provocat frustrare în rândul republicanilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe