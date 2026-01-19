Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA care va supraveghea noul guvern din Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. „În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”, a adăugat Peskov, citat de presa de stat din Rusia.

Donald Trump a decis să creeze „Consiliul pentru Pace” sub conducerea sa pentru a administra sectorul Gaza după încheierea războiului dintre Israel și gruparea radicală palestiniană Hamas.

Consiliul este prezentat de către Trump drept „cel mai important şi prestigios format vreodată”.

Din el fac parte, între alţii, fostul premier britanic Tony Blair, premierul canadian Mark Carney şi secretarul de Stat Marco Rubio, a precizat Trump în weekend.

Preşedinţii turc Recep Tayyip Erdogan, argentinian Javier Milei şi egiptean Abdel Fattah el-Sisi au primit invitaţii, au anunţat birourile lor.

Președintele american a invitat 60 de țări să se alăture „Consiliului pentru Pace”, însă doar cele care plătesc un miliard de dolari vor putea deveni membri permanenți.

Și România a fost invitată de SUA să facă parte din „Consiliul pentru Pace” condus de Trump.

