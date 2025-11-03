Putin păstrează în biblioteca de la Kremlin „o bucată dintr-un tanc german” de pe frontul din Ucraina

Potrivit presei ruse, Vladimir Putin păstrează în biblioteca sa personală din Kremlin o colecție neobișnuită de „suveniruri” primite de la soldații ruși care luptă în Ucraina, inclusiv o bucată dintr-un tanc Leopard. Acest lucru a fost dezvăluit în emisiunea „Moscova. Kremlin. Putin”.

Jurnalistul Pavel Zarubin a arătat imagini din interiorul bibliotecii lui Vladimir Putin. Biblioteca liderului rus, aflată în primul corp al Kremlinului, conține peste 10.000 de volume, dar în ultima vreme a fost completată cu rafturi dedicate cadourilor venite „de pe front”.

Printre acestea se află piese de echipament militar, steaguri de unități și alte simboluri oferite de soldați drept semn de loialitate față de președintele rus.

„Aceste obiecte sunt păstrate chiar lângă exemplarul Constituției Federației Ruse, pe care președintele depune jurământul, și lângă alte cărți rare”, a spus Anna Kurciavova, reprezentantă a administrației prezidențiale ruse.

Nu este prima dată când președintele Rusiei expune daruri provenite din zona de conflict. În trecut, el a primit și icoane perforate de gloanțe, pentru care le-a oferit militarilor, la schimb, ceasuri personalizate și medalii simbolice. Putin a menționat și alte cadouri – „diverse figurine militare și cărți”.

