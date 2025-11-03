Prima pagină » Știri externe » SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia

03 nov. 2025, 16:44, Știri externe
Liderul de la Casa Albă a ordonat reluarea „testelor nucleare” în contextul geopolitic actual, marcat de tensiunile dintre SUA și Rusia. Președintele american susține că Statele Unite au destul arsenal nuclear „pentru a distruge planeta de 150 de ori”. Săptămâna trecută, Trump a ordonat Departamentului Războiului să înceapă imediat testarea armelor nucleare.

Donald Trump a declarat că SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori. Președintele a subliniat că America „nu vrea să fie singura țară care nu testează armele”, asta în timp ce China,  Rusia și chiar Coreea de Nord continuă să o facă. Între timp, Israelul acuză că Iranul își dezvoltă capacități nucleare.

Nu vor fi detonate bombe nucleare ca-n Războiul Rece

Potrivit Newsweek , au apărut atenționări că Statele Unite pregătesc un test cu o rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară.  Secretarul Energiei al SUA, Christ Wright, a declarat că în cadrul acestor teste nu vor fi detonate bombe atomice ca-n Războiul Rece. Rachetele nu vor avea încărcătură nucleară. În schimb, Administrația Trump va testa rachetele balistice pentru a verifica dacă acestea pot declanșa o explozie atomică.

Statele Unite au testat în mod regulat rachetele balistice intercontinentale, parte a triadei nucleare alcătuită din rachetele balistice nucleare care pot fi lansate de pe submarine sau de bombardiere.  Scopul testelor este ca armata SUA să se asigure că rachetele sunt sigure, securizate, eficiente și practice în strategia descurajării nucleare.

Lansarea unei rachete balistice intercontinentale Minuteman III în cadrul unui test operațional din 2019, de la baza aerian Vandenberg

Când va fi efectuată testarea rachetei balistice Minuteman III

Potrivit publicației Newsweek, testul va fi efectuat între miercuri, 5 noiembrie, și joi, 6 noiembrie. Atunci,  o rachetă balistică Minuteman III va fi lansată de la o bază a Forțelor Spațiale Americane din California către un poligon de apărare antirachetă din Insulele Marshall din Oceanul Pacific. Următorul test va fi al doilea din ultimele două luni. În septembrie, armata americană a lansat patru rachete Trident II D5 neînarmate în Oceanul Atlantic.

SUA au testat ultima dată o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III pe 22 mai. Racheta a zburat 7.500 km, la o viteză de peste 24.000 km/oră. Armata SUA are aproximativ 400 de rachete balistice intercontinentale Minuteman III.

