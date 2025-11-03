Prima pagină » Știri externe » Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat

Olga Borșcevschi
03 nov. 2025, 16:57, Știri externe
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat, într-un interviu acordat BBC, că luptele din Ucraina au ajuns într-un impas. El a precizat că a venit momentul negocierilor pentru a evita pierderile de vieți. 

Dragone a menționat că NATO „va rămâne alături de Kiev până în ziua în care Ucraina se va afla la masa negocierilor pentru o pace durabilă”.

Amiralul a subliniat, de asemenea, importanța preluării de către Europa a propriei apărări. El a precizat că prioritatea NATO este apărarea aeriană și că un „zid al dronelor” ar putea fi construit la granițele estice ale blocului comunitar în lunile următoare.

Oficialul NATO a mai spus că războiul preşedintelui rus, Vladimir Putin, în Ucraina, este un eşec strategic, în condiţiile în care încă două state – Suedia şi Finlanda – s-au alăturat alianţei militare NATO. De asemenea, el a spus că Putin nu va reuşi niciodată să instaleze un guvern-marionetă la Kiev în maniera în care a reuşit în Belarus.

Întrebat despre recentele teste ale Rusiei cu rachete nucleare cu rază lungă de acţiune, Burevestnik şi Poseidon, amiralul a insistat că alianţa nu este ameninţată de aceste arme, întrucât deţine propriile instrumente de descurajare nucleară.

Drona nucleară „Poseidon”. Foto: Ministerul rus al Apărării

Racheta rusească Burevestnik. Foto: Profimedia

