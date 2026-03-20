Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă

Mihai Tănase
Submarin nuclear rusesc - Foto: Profimedia images

Submarinele purtătoare de rachete strategice ale Rusiei sunt în alertă maximă de luptă, potrivit comandantului flotei. Declarația vine într-un context geopolitic tot mai tensionat, cu două războiae majore, între care într-unul este implicața armata rusă de mai bine de patru ani și celălalt în plină escaladare în Orientul Mijlociu.

Submarinele purtătoare de rachete strategice ale Federației Ruse, parte esențială a triadei nucleare, se află în stare de alertă maximă de luptă, a anunțat amiralul Aleksandr Moiseev, comandantul flotei ruse cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființarea flotei de submarine, într-un interviu acordat publicației oficiale a Ministerului Apărării, Krasnaia Zvezda.

„Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat amiralul rus, potrivit Dagens.com.

Submarinele Borei și Yasen, pilonii strategici ai Rusiei

Aleksandr Moiseev a evidențiat rolul dominant al submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, considerate coloana vertebrală a forțelor strategice maritime ale Rusiei. Aceste submarine de generația a IV-a sunt capabile să lanseze rachete balistice intercontinentale Bulava, dar și torpile, fiind proiectate să rămână în serviciu până la mijlocul secolului și chiar mai mult.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaționale din această clasă, iar șantierele navale Sevmash construiesc deja două unități modernizate Borei-A, „Dmitri Donskoi” și „Kniaz Potemkin”.

Pe lângă acestea, marina rusă pregătește modernizarea flotei de submarine multifuncționale prin proiectul Yasen/YasenM, care va introduce submarine de generația a patra dotate cu sisteme de rachete moderne precum Kalibr, Onix și Tsirkon.

Amiralul rus a subliniat că noile submarine Yasen sunt extrem de greu de detectat datorită semnăturii acustice reduse, ceea ce le oferă un avantaj major în operațiunile militare moderne.

„Astăzi, în contextul situației geopolitice complexe, al creșterii luptei pentru dominație în Arctica și în oceanul mondial, forțele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”, a menționat Aleksandr Moiseev.

