Putin salută întâlnirea „CONSTRUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei

16 aug. 2025, 03:08, Știri externe
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că a avut o întâlnire ”constructivă” cu omologul său american, Donald Trump, declarându-se încrezător că poate ajunge la o soluție de oprire a conflictului din Ucraina, dar prin eliminarea cauzelor crizei și prin reconfigurarea arhitecturii europene de securitate.

”Delegațiile noastre au discutat de mai multe ori, am avut discuții sincere și prin telefon, iar emisarul special prezidențial american, Steve Witkoff, s-a deplasat de multe ori în Rusia, alături de consilieri și oficiali diplomatici. Știți foarte bine că una dintre principalele probleme a fost situația din Ucraina. Observăm eforturile Administrației SUA și ale președintelui Trump pentru a facilita rezolvarea conflictului ucrainean, eforturile de a înțelege istoria sunt prețioase”, a afirmat Vladimir Putin în conferința de presă organizată în Anchorage alături de președintele SUA.

”Situația din Ucraina este legată de principalele amenințări la adresa securității noastre. În plus, noi am considerat mereu națiunea ucraineană, eu am spus acest lucru de multe ori, o națiune-soră, oricât de ciudat ar părea acest lucru în actualele circumstanțe. Avem aceleași rădăcini, iar tot ce se întâmplă este o tragedie pentru noi, o rană teribilă. De aceea, suntem interesați să oprim acest conflict. Dar suntem convinși că, pentru a avea o soluție durabilă, o soluție pe termen lung, trebuie să eliminăm cauzele principale, să fie luate în considerare toate preocupările legitime ale Rusiei și să reconfigurăm un echilibru corect de securitate în Europa”, a subliniat Vladimir Putin.

Moscova a cerut constant oprirea ambițiilor Ucrainei de aderare la NATO și îndepărtarea infrastructurii militare a Alianței Nord-Atlantice de frontierele Rusiei. Liderul de la Kremlin a exprimat speranța că viitorul summit va putea fi organizat la Moscova.

