Președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu președintele chinez Xi Jinping la parada militară de miercuri. Un microfon pornit și camerele video au înregistrat momentul când discutau despre biotehnologie și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Alături de ei, era și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, alături de mulți alți lideri care aniversau 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Xi Jinping: „La 70 ani ești încă un copil”

În filmare se aude cum traducător în limba rusă a început să-i vorbească lui Vladimir Putin ceea ce-i spunea liderul chinez:

„Mai demult, rareori oamenii trăiau până la 70 ani, dar în zilele noastre, ești încă un copil la 70 ani.”

Traducătorul în mandarină i-a spus liderului chinez ce i-a răspuns Putin:

„Cu dezvoltarea biotehnologiei, se pot face transplanturi de organe și oamenii pot fi și mai tineri, ba chiar ar putea dobândi NEMURIREA.

Xi Jinping: „Vom trăi până la 150 de ani”

Xi Jinping a continuat, în limba mandarină:

„Predicțiile sunt că în acest secol sunt șanse mari să trăim până la 150 de ani”.

Xi Jinping are 72 de ani, fiind născut pe 15 iunie 1953. Vladimir Putin, care s-a născut pe 7 octombrie 1952, are 72 de ani. În ciuda vârstei înaintate, cei doi lideri nu dau senzația că își doresc să se pensioneze prea curând. Joe Biden, considerat cel mai bătrân președinte din istoria Statelor Unite, și-a încheiat mandatul prezidențial la 82 de ani, în ianuarie 2025.

Cel mai vârstnic lider aflat în funcție de pe planetă este Paul Biya, președintele Camerunului din 1982. Născut în 1933, el are 92 de ani. În 2022, regina Marii Britanii, Elizabeth a II-a, a murit la 96 de ani. Cel mai vârstnic lider din istorie, care a murit cât încă era în funcție, a fost Giovanni Paolo Lascaris, Marele Maestru al Ordinului Cavalerilor Ospitalieri din Malta. El a condus până la 97 de ani. Nu există alți conducători documentați în istorie, care să se fi aflat într-o funcție când au avut peste 100 de ani.

Cea mai bătrână persoană din istoria documentată a fost Jeanne Calment, din Franța. Ea a trăit între 1875 și 1997. A murit la vârsta de 122 de ani și 164 de zile, fiind singura persoană cunoscută din istorie care a depășit vârsta de 120 de ani.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: Telegram

