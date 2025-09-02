Prima pagină » Știri externe » Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO

Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO

Denis Andrei
02 sept. 2025, 08:50, Știri externe
Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” - VIDEO
Foto: Profimedia images

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) a oferit imagini spectaculoase cu liderii mondiali. Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au fost surprinși îmbrățișându-se călduros, ținându-se de mână și râzând relaxați în compania liderului chinez Xi Jinping.

Cei doi au petrecut 45 de minute împreună în limuzina lui Putin, timp în care au avut un schimb de idei „valoros”, după cum a declarat Modi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat atmosfera degajată: „Se simțeau ca acasă… S-au simțit confortabil acolo și de aceea au continuat conversația”.

De asemenea, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că a avut o discuție „profundă” cu președintele rus Vladimir Putin în marja summitului din China, potrivit BBC.

În înregistrările video, Modi apare ținându-l de mână pe Putin și conducându-l spre Xi Jinping, moment în care cei trei lideri mondiali s-au salutat și au continuat discuțiile într-o atmosferă jovială.

„S-au simțit ca acasă”, a fost concluzia Kremlinului.

Summitul OCS, fondat în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală, a reunit anul acesta cel mai mare număr de participanți de la înființarea organizației.

Întâlnirea este considerată o replică la influența alianțelor occidentale, precum NATO. În marja reuniunii, Vladimir Putin și Xi Jinping au transmis că lucrează la conturarea unei „noi ordini globale”.

