01 oct. 2025, 13:57, Știri externe
Raiffeisen Bank International (RBI) încearcă de mai mult timp să-și vândă participația din Rusia, însă autoritățile de reglementare ale statului condus de președintele Vladimir Putin se opun tranzacției.

Raiffeisen este cel mai mare creditor din Rusia care nu este supus sancțiunilor internaționale, iar în acest context, banca are o importanță strategică pentru autorități. În lipsa acestei punți financiare, țara nu ar mai fi eligibilă pentru plățile efectuate de parteneri în contul exporturilor energetice.

Din această cauză, autoritățile de reglementare rusești se opun vânzării, pentru că preluarea participației Raiffeisen de către un cumpărător național aduce automat sancțiuni și implicit, pierd singurul canal disponibil prin care fac tranzacții cu partenerii străini, după ce anterior au fost deconectați de la SWIFT (sistemul internațional de plăți).

Grupul bancar austriac a încercat să vândă filiala sa rusească unui cumpărător local, în speranța că Moscova va ridica un blocajul pus pe profiturile obținute de companie în Rusia, relatează Reuters. În total, datorită exclusivității din piața rusă, RBI a acumulat profituri de circa 7 miliarde de euro.

Ultimele eforturi de vânzare au eșuat pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și Occident au escaladat. Liderii europeni și-au anunțat intenția de a utiliza profiturile activelor depozitate în Belgia de Banca Centrală a Rusiei pentru a sprijini Ucraina. Acest surplus totalizează aproape 10 miliarde de euro.

Ce se va întâmpla dacă Raiffeisen intră pe „lista neagră”

Dacă Raiffeisen ar fi inclusă pe lista sancțiunilor occidentale, acest lucru ar limita o cale importantă de plată, izolând și mai mult Rusia. RBI procesează plăți pentru conducta TurkStream, singura rută rămasă a rușilor pentru trimiterea de gaze în Europa, după ce altele au fost întrerupte din varii motive.

TurkStream a livrat aproximativ 11,5 miliarde de metri cubi de gaze în primele opt luni ale acestui an prin Turcia către țări europene. Principalii beneficiari ai acestor transporturi au fost Serbia, Slovacia, Bulgaria și Ungaria.

La prețurile medii de piață, gazele rusești valorează aproximativ 3,8 miliarde de dolari, ceea ce aduce un venit important la bugetul Kremlinului.

