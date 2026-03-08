Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat

Mai multe națiuni din Europa și Asia își fac griji că războiul cu Iranul ar putea provoca penurie de muniție în Statele Unite atât de repede încât că Washington DC nu va mai putea să le livreze armamentul pe care tocmai l-au cumpărat.

New York Times a raportat că SUA a cheltuit deja 6 miliarde de dolari pe războiul cu Iranul. Numai 4 miliarde de dolari s-au dus pe sistemele de interceptare și muniție.

Războiul din Iran s-ar putea prelungi. Aliații NATO se tem că nu vor mai primi muniție și arme de la americani

Și pentru că se prefigurează un război prelungit, președintele Donald Trump le-a ordonat producătorilor de armament să crească producția cu 4 ori mai mult.

Între timp, națiunile europene membre NATO se străduiesc să-și reconstruiască arsenalul după ce au trimis arme Ucrainei în războiul cu Rusia din ultimii 4 ani.

Iar asiaticii sunt și mai îngrijorați pentru că ar deveni mai vulnerabili în fața amenințării militare din partea Chinei și chiar a Coreii de Nord, scrie Politico.

În Orientul Mijlociu,țările arabe din regiunea Golfului Persic nu sunt convinse că furnizarea de sisteme de apărare aeriană se enumeră printre prioritățile Statelor Unite.

Ar putea dura ani până când SUA își vor reface stocurile

Mai mulți oficiali asiatici și europeni spun că administrația Trump, care a pus presiuni pe creșterea bugetelor pentru apărare și achiziționarea de arme americane, nu poate învinge Iranul.

„Nu este un secret pentru nimeni că muniția care este folosită și va fi folosită ar putea proveni din lotul de care toți au nevoie”, a spus un oficial european.

Producția de muniție și refacerea stocurilor pot dura ani, deși Trump a asigurat că SUA dețin „muniție nelimitată” pentru a lupta cu Iranul într-un război pe care îl consideră deja „câștigat”.

„America prima”, Israelul înainte de toate, Europa la urmă

„Este deja clar pentru oricine că SUA își vor pune interesele proprii, ale Taiwanului și Israelului și a emisferei vestice înaintea Europei”, a adăugat oficialul european.

El a mai avertizat că războiul SUA împotriva Iranului nu face decât să accelereze distanțarea dintre Washington și aliații strategici când vine vorba de apărare.

În ultimul an, Uniunea Europeană a aprobat reînarmarea cu muniție de fabricație europeană în defavoarea contractorilor americani.

Sursa Foto: Profimedia

