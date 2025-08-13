Rata inflației a ajuns la 2% în GERMANIA în luna iulie. Prețurile energiei continuă să scadă

Rata inflației în Germania, măsurată ca variație anuală a indicelui prețurilor de consum, a fost de 2,0% în iulie 2025, la același nivel cu cel din luna anterioară.

Raportat la lunile aprilie și mai, când nivelul s-a situat la 2,1%, rata inflației a rămas relativ stabilă, potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei (Destatis).

„Rata inflației s-a stabilizat de la începutul anului și rămâne nemodificată timp de două luni consecutiv. Prețurile la energie continuă să scadă și au un efect descendent asupra inflației. pe de altă parte, majorarea prețurilor la servicii rămâne peste medie și afectează inflația”, a declarat Ruth Brand, președintele Destatis.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, s-a menținut la 2,7 % în iulie. În ritm anual, prețurile la alimente au urcat luna trecută cu 2,2%, pe fondul majorării prețurilor la fructele proaspete (7,6%), zahăr și dulciuri (5,6%), lactate și ouă (4,1%). Prețul ciocolatei a înregistrat un avans de 18,6%. În contrast, prețurile legumelor au scăzut cu 3,2%, la cartofi declinul fiind de 16,1%.

Inflația rămâne relativ stabilă în Germania, dar perspectivele economice sunt oarecum incerte în acest moment

Prețurile la energie au scăzut în ritm anual cu 3,4% în iulie, dar prețurile la servicii au înregistrat un avans de 3,1%, pe fondul majorării salariilor. Analiștii se așteaptă ca inflația în cea mai mare economie europeană să se situeze în medie la 2% în acest an – în linie cu ținta BCE pe termen mediu pentru zona euro. Peste acest nivel, este afectată puterea de cumpărare, companiile și gospodăriile amânând cheltuielile.

În 2022, rata inflației în Germania a urcat la 6,9%, apoi s-a atenuat la 5,9% în 2023 și la 2,2% în 2024. Datele vin într-un moment în care majorarea concurenței de peste hotare, costurile ridicate cu energia, ratele dobânzilor încă ridicate și perspectivele incerte afectează economia Germaniei, care s-a contractat în 2024 pentru al doilea an consecutiv.

Sursa foto: Shutterstock