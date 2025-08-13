Prima pagină » Știri externe » Rata inflației a ajuns la 2% în GERMANIA în luna iulie. Prețurile energiei continuă să scadă

Rata inflației a ajuns la 2% în GERMANIA în luna iulie. Prețurile energiei continuă să scadă

Andrei Văcaru
13 aug. 2025, 14:30, Știri externe
Rata inflației a ajuns la 2% în GERMANIA în luna iulie. Prețurile energiei continuă să scadă

Rata inflației în Germania, măsurată ca variație anuală a indicelui prețurilor de consum, a fost de 2,0% în iulie 2025, la același nivel cu cel din luna anterioară.

Raportat la lunile aprilie și mai, când nivelul s-a situat la 2,1%, rata inflației a rămas relativ stabilă, potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei (Destatis).

„Rata inflației s-a stabilizat de la începutul anului și rămâne nemodificată timp de două luni consecutiv. Prețurile la energie continuă să scadă și au un efect descendent asupra inflației. pe de altă parte, majorarea prețurilor la servicii rămâne peste medie și afectează inflația”, a declarat Ruth Brand, președintele Destatis.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, s-a menținut la 2,7 % în iulie. În ritm anual, prețurile la alimente au urcat luna trecută cu 2,2%, pe fondul majorării prețurilor la fructele proaspete (7,6%), zahăr și dulciuri (5,6%), lactate și ouă (4,1%). Prețul ciocolatei a înregistrat un avans de 18,6%. În contrast, prețurile legumelor au scăzut cu 3,2%, la cartofi declinul fiind de 16,1%.

Inflația rămâne relativ stabilă în Germania, dar perspectivele economice sunt oarecum incerte în acest moment

Prețurile la energie au scăzut în ritm anual cu 3,4% în iulie, dar prețurile la servicii au înregistrat un avans de 3,1%, pe fondul majorării salariilor. Analiștii se așteaptă ca inflația în cea mai mare economie europeană să se situeze în medie la 2% în acest an – în linie cu ținta BCE pe termen mediu pentru zona euro. Peste acest nivel, este afectată puterea de cumpărare, companiile și gospodăriile amânând cheltuielile.

În 2022, rata inflației în Germania a urcat la 6,9%, apoi s-a atenuat la 5,9% în 2023 și la 2,2% în 2024. Datele vin într-un moment în care majorarea concurenței de peste hotare, costurile ridicate cu energia, ratele dobânzilor încă ridicate și perspectivele incerte afectează economia Germaniei, care s-a contractat în 2024 pentru al doilea an consecutiv.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Raport îngrijorător Eurostat: România a înregistrat cea mai MARE creștere a prețurilor din Europa. Inflația a ajuns la 7,8%

Mugur Isărescu: „Suntem campioni la deficit bugetar, inflație și dobânzi. Creșterea datoriei publice este INEVITABILĂ

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

EXTERNE Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
16:49
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
NEWS ALERT Rusia îi transmite lui Trump că NU va face schimburi de teritorii cu Ucraina /„Structura teritorială este prevăzută în Constituție”
15:46
Rusia îi transmite lui Trump că NU va face schimburi de teritorii cu Ucraina /„Structura teritorială este prevăzută în Constituție”
EXTERNE Rusia consideră „lipsite de importanță” CONSULTĂRILE liderilor europeni /„Uniunea Europeană sabotează eforturile”
15:21
Rusia consideră „lipsite de importanță” CONSULTĂRILE liderilor europeni /„Uniunea Europeană sabotează eforturile”
ULTIMA ORĂ Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie EXTRĂDAT în Republica Moldova
13:30
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie EXTRĂDAT în Republica Moldova
EXTERNE Zelenski la BERLIN, pentru discuții cu liderii europeni și americani, înainte de summitul Trump-Putin. Din nou, România nu participă
13:29
Zelenski la BERLIN, pentru discuții cu liderii europeni și americani, înainte de summitul Trump-Putin. Din nou, România nu participă
EXTERNE AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz
12:39
AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a trecut testul de rezistenţă: Cum arată, unde este și când se deschide circulației
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pățania unui român în Grecia. A cerut ajutorul pe un grup de Facebook, după ce și-a blocat mașina cu cheia în portbagaj: „Nevasta mă înjură de 4 ore”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Luigi Cani, Gardianul Amazonului. Peste 100 de milioane de semințe de copaci „plantate” din cer în mijlocul „Plămânilor Lumii”
EMISIUNI Ștefan Popescu: „Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată”
16:50
Ștefan Popescu: „Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată”
SPORT Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
16:44
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
16:24
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
ACTUALITATE Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
16:23
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
GALERIE FOTO Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
16:11
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”