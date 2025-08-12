Mugur Isărescu: „Suntem campioni la deficit bugetar, inflație și dobânzi. Creșterea datoriei publice este INEVITABILĂ

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a atras atenția asupra situației economice delicate a țării. „Suntem campioni la deficit bugetar și la inflație. Suntem campioni și la dobânzi.”

În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi, Mugur Isărescu a analizat situația economică actuală a României. Acesta a subliniat că orice încercare de reducere a dobânzilor fără o analiză atentă a cauzelor fundamentale este un efort inutil.

„Orice încercare de a reduce dobânzile fără să te uiți la cauza primordială, este un efort inutil și trebuie acționat asupra cauzei principale. Nu este o situație fără ieșire.”

În cadrul aceleiași conferințe, guvernatorul BNR a avertizat și faptul că datoria publică a țării va depăși pragul de 60% din PIB până anul viitor.

„Trebuie să se accepte creșterea datoriei publice. Datoria publică va depăși 60% până anul viitor, este o abordare de strângere a curelei, care cere răbdare. Nu cred că răbdarea este caracteristica noastră principală ca națiune, dar cred că trebuie să o acceptăm de data asta.”

