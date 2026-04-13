Reacția Iranului la „blocada“ lui Trump: „În curând o să vă fie dor de benzina la 4–5 dolari”

Președintele parlamentului iranian îl ironizează pe Donald Trump. După ce oficialul de la Casa Albă a anunțat că va bloca porturile iraniene, Mohammad-Bagher Ghalibaf a postat o fotografie cu prețurile la benzină din zona reședinței prezidențiale din Washington DC, relatează Sky News.

„Bucurați-vă de prețurile actuale la pompă. Cu așa-zisa «blocadă». În curând o să vă fie dor de benzina la 4–5 dolari.”, a scris pe rețelele de socializare Mohammad-Bagher Ghalibaf, care a participat sâmbătă la negocierile de pace eșuate din Pakistan.

Prețurile petrolului au crescut vertiginos pe durata războiului, impulsionate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și de atacurile asupra infrastructurii energetice din țările din Golf, în încercarea de a exercita presiuni asupra Statelor Unite și Israelului pentru a obține un armistițiu.

Prețul petrolului Brent de referință a atins aproape 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în primele două săptămâni ale războiului, dar a scăzut sub pragul semnificativ de 100 de dolari după anunțarea încetării focului săptămâna trecută. Prețul a urcat din nou peste 100 de dolari peste noapte, pe fondul amenințărilor cu blocada formulate de Trump.

Donald Trump a publicat o imagine realizată cu IA în care apare pe post de vindecător, precum Iisus Hristos

Armata americană va începe blocarea porturilor iraniene. Ce nave sunt vizate și care vor fi excepțiile