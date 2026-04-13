Armata americană va începe blocarea porturilor iraniene. Ce nave sunt vizate și care vor fi excepțiile

Armata americană a anunțat că va începe, luni, blocarea întregului trafic maritim din porturile și zonele de coastă iraniene, după ce discuțiile din weekend nu au dus la un acord pentru încetarea războiului cu Iranul, relatează Reuters.

Sursa citată precizează că, discuțiile de la Islamabad, care s-au desfășurat de sâmbătă până duminică dimineața, au reprezentat prima întâlnire directă dintre SUA și Iran din ultimii peste zece ani și discuțiile la cel mai înalt nivel de la Revoluția Islamică din Iran din 1979. Negocierile au avut loc după ce marțea trecută a intrat în vigoare un armistițiu, menit să pună capăt celor șase săptămâni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni în regiunea Golfului, au afectat grav aprovizionarea cu energie și au stârnit temeri privind un conflict regional de amploare.

Comandamentul Central al SUA a declarat că blocada americană, care va intra în vigoare luni la ora 10:00 ET (ora 17:00 a României), va fi „aplicată în mod imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv din toate porturile iraniene de pe Golful Arab și Golful Oman”.

Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene nu vor fi împiedicate, a declarat armata americană.

Informații suplimentare vor fi furnizate marinarilor comerciali printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei, a precizat aceasta.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că forțele americane vor intercepta, de asemenea, orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra unor nave pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

El a adăugat că Marina SUA va începe să distrugă minele pe care iranienii le-au amplasat în Strâmtoarea Ormuz.

Deși datele privind traficul maritim au arătat că trei superpetroliere încărcate la maxim cu petrol au traversat strâmtoarea sâmbătă, luni, în ajunul blocadei impuse de SUA, petrolierele au evitat această rută maritimă.

Prețurile de referință ale țițeiului au înregistrat o creștere de peste 7%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril în tranzacțiile de luni dimineață din Asia, în timp ce dolarul s-a apreciat, iar contractele futures pe acțiunile americane au scăzut în urma anunțului privind blocada.

Trump, noi amenințări

După declarațiile inițiale ale lui Trump de duminică, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a avertizat că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate o încălcare a armistițiului și vor fi tratate cu severitate și fermitate, subliniind riscul unei escaladări periculoase.

Un oficial american a declarat că Iranul a respins solicitarea Washingtonului de a înceta toate activitățile de îmbogățire a uraniului, de a demonta toate instalațiile majore de îmbogățire și de a transfera uraniul puternic îmbogățit.

Iranul a respins, de asemenea, cererile Statelor Unite ca Iranul să înceteze finanțarea grupărilor Hamas, Hezbollah și Houthi, precum și să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, a adăugat oficialul.

Chiar dacă armistițiul se menține, mulți analiști se așteaptă ca fluxurile energetice din regiunea Golfului să revină la normal abia după o perioadă de timp, ceea ce va însemna prețuri mai mari la combustibili și o inflație mai accentuată pentru economia mondială.

Trump a declarat în cadrul emisiunii „Sunday Briefing” de la Fox News că prețurile la petrol și benzină ar putea rămâne ridicate până la alegerile intermediare din noiembrie, o recunoaștere rară a potențialelor repercusiuni politice ale războiului.

Qalibaf, din Iran, a publicat pe rețelele de socializare o hartă cu prețurile benzinei din zona Washingtonului, însoțită de comentariul: „Bucurați-vă de prețurile actuale de la pompă. Cu așa-zisa «blocadă». În curând o să vă fie dor de benzina la 4–5 dolari.”

RECOMAND[RILE AUTORULUI:

