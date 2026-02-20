Prima pagină » Știri externe » UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria

UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria

Mihai Tănase
20 feb. 2026, 09:15, Știri externe
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria
Foto: Profimedia images

Uniunea Europeană cere Rusiei retragerea completă a trupelor din mai multe state din Europa de Est și Caucaz, inclusiv Belarus și Transnistria, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina, potrivit unui document intern distribuit statelor membre.

Uniunea Europeană solicită Federației Ruse să își retragă forțele militare nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, ca parte a unui acord de pace cuprinzător care să pună capăt războiului declanșat în 2022.

Propunerea este inclusă într-un document intern de discuție distribuit statelor membre de către șefa diplomației europene, Kaja Kallas, scrie KievPost.com.

Documentul stabilește clar că Bruxellesul consideră esențială „interzicerea prezenței militare ruse și a desfășurărilor de trupe în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia”, solicitând totodată retragerea completă a armelor nucleare rusești de pe teritoriul Belarusului.

Forțe ruse sunt staționate de ani de zile în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia, în Transnistria, în baze militare din Armenia, dar și în Belarus, stat care a fost folosit ca platformă logistică pentru invazia pe scară largă a Ucrainei.

Documentul subliniază că, dacă Ucrainei i se cer limitări militare sau demilitarizarea anumitor zone, Rusia trebuie să accepte obligații „comparabile și verificabile”.

Totodată, Uniunea Europeană respinge explicit orice recunoaștere „de jure” a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia și solicită demilitarizarea completă a acestora. Potrivit documentului, un acord de pace nu poate valida modificări teritoriale obținute prin forță.

UE cere un loc la masa negocierilor

Deși negocierile sunt mediate de Statele Unite, documentul avertizează că „nu poate exista o pace durabilă fără UE la masa negocierilor”. Bruxellesul susține că interesele fundamentale de securitate ale blocului comunitar trebuie luate în considerare, mai ales în contextul în care UE rămâne principalul susținător financiar al Ucrainei.

Nemulțumirea oficialilor europeni este amplificată de faptul că unele propuneri de pace vehiculate includ perspectiva aderării Ucrainei la UE până în 2027, fără o implicare directă a Uniunii în procesul de negociere.

Dincolo de retragerea trupelor, documentul solicită plata de reparații pentru distrugerile provocate de război, respinge ideea unei amnistii generale pentru crimele de război și cere acces deplin pentru anchetatorii internaționali.

Totodată, se precizează că Rusia trebuie să respecte dreptul internațional, iar legislația națională nu poate prevala asupra obligațiilor asumate prin tratate. În prezent, UE a înghețat aproximativ 210 miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, însă statele membre nu au ajuns la un consens privind confiscarea totală a acestora.

Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu

