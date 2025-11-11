Prima pagină » Știri externe » Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi”

Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat" un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi"

11 nov. 2025, 14:36, Știri externe
Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi”
Sursă foto: Captură video RT

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a ironizat declarațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un avion MiG-31 și de a-l direcționa în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât.

Potrivit acestuia, „știrile cu spioni ale Rusiei”, nu sunt decât „exerciții de propagandă”.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real, însă, este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”, a transmis Andrei Țărnea pe contul său de X.

În această dimineață, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a dejucat o operațiune a serviciilor secrete militare ucrainene și britanice de deturnare a unui avion MiG-31 echipat cu rachetă hipersonică Kinzhal.

Conform datelor Reuters, FSB, principalul succesor al KGB-ului din epoca sovietică, a declarat că Ucraina și Marea Britanie plănuiseră o „lovitură” la scară largă folosind o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinzhal și că serviciile secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru 3 milioane de dolari pentru a fura avionul de luptă.

Avionul deturnat urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu din Constanța pentru a fi doborât

„Agenția de informații a plănuit ulterior să trimită o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinzhal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată la Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, citat de Interfax.

O televiziune de stat a arătat imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care se spune că lucra pentru serviciile de informații ucrainene și britanice și că oferise 3 milioane de dolari unui pilot rus pentru a zbura cu un MiG în Europa, pilotului oferindu-i și cetățenia.

„Măsurile luate au zădărnicit, însă, planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice de a produce o lovitură la scară largă”, a declarat FSB, citat de RIA.

