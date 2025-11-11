Prima pagină » Știri externe » Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât

Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât

11 nov. 2025, 10:43, Știri externe

Forțele militare ruse au atacat Centrul de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina, situat în Brovary, regiunea Kiev, și aerodromul Starokostiantîniv din regiunea Hmelnițki, unde erau staționate avioane de vânătoare F-16, a transmis FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Atacul a fost efectuat între 9 și 10 noiembrie folosind rachete hipersonice Kinzhal și a fost un răspuns la o tentativă de deturnare a unui avion de vânătoare rusesc MiG-31, anunță sursa citată.

„Lovitură la scară largă” împotriva Rusiei

Potrivit FSB, serviciile secrete ucrainene, împreună cu Regatul Unit, pregăteau o „lovitură la scară largă” împotriva Rusiei.

Conform datelor Reuters, FSB, principalul succesor al KGB-ului din epoca sovietică, a declarat că Ucraina și Marea Britanie plănuiseră o lovitură” la scară largă folosind o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinzhal și că serviciile secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru 3 milioane de dolari pentru a fura avionul de luptă.

Avionul deturnat urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu din Constanța pentru a fi doborât

„Agenția de informații a plănuit ulterior să trimită o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinzhal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată la Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, citat de Interfax.

O televiziune de stat a arătat imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care se spune că lucra pentru serviciile de informații ucrainene și britanice și că oferise 3 milioane de dolari unui pilot rus pentru a zbura cu un MiG în Europa, pilotului oferindu-i și cetățenia.

„Măsurile luate au zădărnicit, însă, planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice de a produce o provocare la scară largă”, a declarat FSB, citat de RIA.

„Piloții au raportat acest lucru comandamentului, care a contactat organele de securitate, după care serviciile speciale au decis să organizeze o operațiune cu participarea navigatorului. Acesta a informat că deturnarea avionului MiG-31 cu „Kinzhal” era planificată în timpul zborului deasupra apelor Mării Negre, iar legătura cu acesta era menținută de un reprezentant al Ucrainei pe nume Alexander.”, transmite Radio RBC.

Pe 10 noiembrie, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că a lansat un atac în grup, folosind inclusiv rachete „Kinzhal”, asupra aerodromurilor militare ale Ucrainei, centrului de radio și de recunoaștere radio-tehnică al Forțelor Armate ale Ucrainei, depozitului de rachete pentru sistemul de foc rapid „Olkha” și atelierelor de asamblare și locurilor de depozitare a dronelor cu rază lungă de acțiune.

În comunicatul ministerului se menționa că aceasta a fost o reacție la atacurile Ucrainei asupra obiectivelor civile din Rusia. Presa internațională scrie, însă, că FSB nu a furnizat nicio dovadă cu privire la planurile Ucrainei, iar Ucraina nu a comentat declarația agenției de informații ruse.

Racheta balistică Kinzhal

Racheta balistică Kinzhal a Rusiei este o rachetă balistică lansată din aer, pe care Moscova o numește hipersonică, capabilă de viteze foarte mari și de traiectorii de zbor cu manevră menite să îngreuneze urmărirea și interceptarea de către apărarea aeriană.

Rusia a considerat de mult timp Marea Britanie principalul său dușman. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina, iar serviciile secrete britanice că ajută Ucraina să organizeze o serie de operațiuni în interiorul Rusiei.

Marea Britanie prezintă invazia rusă a Ucrainei drept o acaparare de teritorii în stil imperial de către Moscova. Londra a avertizat în repetate rânduri că serviciile secrete rusești încearcă să semăne haos în Marea Britanie și Europa pentru a submina democrația, relatează Reuters.

