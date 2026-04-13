Reacții la Moscova, după rezultatul alegerilor din Ungaria. Emisarul prezidenţial rus, Kirill Dmitriev, susține că prăbuşirea Uniunii Europene se va accelera după alegerile de la Budapesta, în timp ce vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, a vorbit despre „o furtună ideală” pentru UE.

Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru investiții și cooperare economică și director general al Russian Direct Investment Fund, susține că victoria lui Peter Magyar va accelera declinul Uniunii Europene, potrivit TASS.

„Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X. El comentat astfel afirmațiile activistului britanic Tommy Robinson, care a spus că Ungaria „a căzut” după rezultatul alegerilor.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, a susținut că Uniunea Europeană se îndreaptă spre o perioadă dificilă.

Potrivit acestuia, politicile anti-ruse vor pune o presiune tot mai mare asupra UE și vor provoca probleme economice suplimentare, relatează TASS. Kosachev a afirmat că Bruxelles-ul va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, bani care, în opinia sa, lipsesc atât instituțiilor europene, cât și capitalelor statelor membre.

