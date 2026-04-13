Ilie Bolojan, mesaj pe X pentru Peter Magyar. „Prioritatea noastră este să lucrăm împreună”

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis, luni, „călduroase felicitări” lui Péter Magyar după victoria electorală din Ungaria. Bolojan a anunțat că România este pregătită să întărească Parteneriatul Strategic bilateral, cu accent pe cooperarea economică și sectorială.

„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă”, a postat Bolojan pe X.

Premierul României îi dorește lui Magyar un „mandat de succes”.

Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate:

69,35% – 138 de mandate TISZA

27,64% – 55 de mandate FIDESZ

3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.

