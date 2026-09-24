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Grindeanu îl ironizează pe Siegfried Mureșan după ce a primit programul său de guvernare: ”La ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT”

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Grindeanu l-a ironizat pe Siegfried Mureșan, după ce premierul desemnat i-a trimis liniile directoare ale programului său de guvernare. Liderul PSD a transmis că premierul desemnat și-ar putea permite o variantă premium ChatGPT, având în vedere salariul său de europarlamentar, făcând aluzie la faptul că acesta ar fi redactat documentul cu ajutorul inteligenței artificiale. 

Grindeanu îi ironizează pe Mureșan

Siegfried Mureșan ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul desemnat ieri, pentru ca acesta să îi prezinte programul său de guvernare. Mureșan nu s-a prezentat la întâlnire, însă i-a trimis liderului PSD, câteva ore mai târziu, pe WhatsApp, liniile directoare ale programului său de guvernare. Întrebat, astăzi, ce părere are despre planul politic al lui Mureșan, Grindeanu l-a ironizat și a ținut să precizeze că premierul desemnat și-ar putea permite o variantă premium la ChatGPT, având în vedere salariul său de europarlamentar.

”Ăla nu e program de guvernare. Eu am primit odată cu presa un sms de la Mureșan. La ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo e o variantă second-hand, de fapt, el însăși e un Bolojan second hand. N-am ce să rețin. „Să fie bine, să nu fie rău” — așa sunt acele linii directoare”, a declarat Grindeanu.

Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI

Siegfried Mureșan a prezentat miercuri liniile directoare ale programului său de guvernare. Premierul desemnat a transmis că își dorește o guvernare axată pe creștere economică și continuarea reformelor realizate până acum Bolojan, însă dincolo de conținut și promisiunile premierului desemnat, documentul atrage atenția prin limbajul extrem de uniform și prin formulările care par construite după același tipar. Gândul a analizat, cu ajutorul a două programe de inteligență artificială, modul în care documentul a fost redactat, iar analiza arată că documentul ar fi fost redactat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În cadrul unui interviu acordat pentru B1 TV, Siegfried Mureșan a negat că ar fi redactat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. A ținut să precizeze că acuzația este una ”simpatică” și că nu folosește acest program pe calculator.

”Nu am Chat GPT și pe calculator. Nu folosesc Chat GPT pe calculator. Nu am alte programe de inteligență artificială. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT. de 3-4 ori în viața mea, dar e clar că nu poți face un program de guvernare pe telefon. E simpatică această acuză”, a transmis Siegfried Mureșan.

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