Regina frumuseții care a ascuns un secret. Cum i-a distrus acesta viitorul și a trimis-o în arest

O tânără de doar 21 de ani care a încheiat al treilea an de facultate cu distincții pentru performanța academică și care a excelat și la concursurile de frumusețe și sportive se află acum în arest la domiciliu, în așteptarea unui proces care o poate trimite în închisoare.

Ea a ascuns faptul că este însărcinată și a născut singură în cameră, iar mai apoi și-a ascuns bebelușul în dulap, unde a fost ulterior găsit de poliție fără suflare.

Secretul care o poate costa viața în libertate

În timp ce năștea, ea și-a făcut și un selfie care i-a oripilat pe toți apropiații ei. Ea a spus recent pe TikTok că în perioada liceului s-a simțit singură, însă odată cu Universitatea din Kentucky, lucrurile s-au schimbat. Ea a intrat în echipa de majorete și „mi-am făcut prietenele la care visam întotdeauna”, a scris în descrierea unei fotografii în care este alături de colegele de echipă.

Ultimul an universitar i-a adus distincții pentru performanța academică, dar și pentru cea sportivă. Tot atunci a început să iasa cu Connor Jordan, fost sportiv universitar din Tennessee. Cei doi au participat la un concert Megan Moroney în luna martie, iar luna următoare, tânăra l-a adus pe Jordan acasă să îi cunoască părinții.

Două luni mai târziu, Snelling era din nou în Lexington pentru a începe ultimul an de facultate. Cursurile au început pe 26 august, iar echipa eu de majorete își reluase deja antrenamentele.

Dar la ora 4 dimineața, pe 27 august, totul s-a schimbat.

Atunci, Snelling a născut „un bebeluș care a căzut pe podeaua dormitorului ei”, așa cum le-a spus ea polițiștilor de la Departamentul de Poliție din Lexington.

Ei susțin că Snelling a învelit bebelușul cu un prosop, apoi a pus copilul și placenta într-o pungă de plastic cu sistem de închidere, pe care a ascuns-o în dulap.

Ea a plecat la facultate pentru câteva cursuri, însă la întoarcere polițiștii au arestat-o după ce colegii ei i-au alertat că au găsit sânge în camera ei.

Snelling a stat în închisoare până la prima audiere din instanță, pe 2 septembrie, fiind acuzată oficial de profanarea unui cadavru, falsificarea de probe și ascunderea nașterii unui copil.