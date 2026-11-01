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Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Teleorman. Bărbatul a ajuns la spital cu arsuri pe față

Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Teleorman. Bărbatul a ajuns la spital cu arsuri pe față
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Un bărbat din localitatea Poeni, județul Teleorman, a ajuns la spital după ce o butelie defectă a explodat în locuința sa. Deflagrația s-a produs duminică, în jurul orei 11:30, și a fost urmată de un incendiu. Bărbatul a suferit arsuri la nivelul feței și a fost transportat la un spital din București. Explozia a provocat pagube locuinței.

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Bărbatul de 49 de ani din județul Teleorman a fost transportat la spital în București

O explozie urmată de un incendiu a avut loc la o locuință din localitatea Poeni, județul Teleorman. Proprietarul casei, un bărbat în vârstă de aproximativ 49 de ani, a suferit arsuri la nivelul feței și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București.

„O explozie urmată de un incendiu s-a produs la o locuinţă din localitatea Poeni. Proprietarul casei, un bărbat în vârstă de aproximativ 49 de ani, a suferit arsuri la nivelul feţei şi a fost transportat la un la Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Bucureşti”, au relatat oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman.

Casa bărbatului a fost aproape distrusă de flăcări

Incendiul a cuprins mai multe piese de mobilier, tavanul din lambriu de plastic și lemn, elemente din structura acoperișului și fânul depozitat în pod. Flăcările riscau să se extindă la întreaga locuință și la anexele din apropiere.

Pompierii au intervenit atât din interiorul casei, cât și din exterior și au reușit să stingă focul înainte ca acesta să cuprindă întreaga gospodărie. În urma intervenției, au fost salvate bunuri în valoare de peste 120.000 de lei, în timp ce pagubele au fost estimate la aproximativ 15.000 de lei.

„Ardeau obiecte de mobilier, tavanul realizat din lambriu de plastic şi lemn, precum şi elemente din astereala acoperişului şi fânul depozitat în pod. Flăcările ameninţau să se extindă la întreaga construcţie şi la anexele gospodăreşti din apropiere. Pompierii au acţionat atât din interiorul locuinţei, cât şi din exterior, reuşind să localizeze şi să lichideze incendiul în limitele găsite, înainte ca acesta să cuprindă întreaga gospodărie.

Prin intervenţia rapidă a salvatorilor, au fost protejate bunuri estimate la peste 120.000 de lei, reprezentând casa de locuit şi anexele gospodăreşti, în timp ce pagubele materiale au fost evaluate la aproximativ 15.000 de lei”, conform reprezentanților ISU Teleorman.

Cum s-a întâmplat incidentul în locuința bărbatului

Potrivit primelor verificări, explozia s-a produs în timp ce proprietarul încerca să aprindă aragazul. În locuință se acumulaseră gaze care proveneau de la o butelie defectă. Pompierii atrag atenția că buteliile, furtunurile și regulatoarele de presiune trebuie verificate periodic pentru a preveni astfel de incidente.

De asemenea, acestea trebuie cumpărate și înlocuite doar prin firme autorizate. Amintim faptul că umplerea buteliilor la stațiile GPL unde se alimentează mașinile este interzisă.

„Înainte de utilizare, verificaţi etanşeitatea racordurilor cu apă şi săpun, niciodată cu flacără deschisă. Nu folosiţi butelii care prezintă defecţiuni, deformări sau scurgeri de gaze şi nu încercaţi să le reparaţi prin mijloace improvizate. Dacă simţiţi miros de gaz, nu aprindeţi focul, nu acţionaţi întrerupătoarele electrice şi nu utilizaţi aparate care pot produce scântei. Închideţi robinetul buteliei, dacă puteţi face acest lucru în siguranţă, deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisire şi părăsiţi locuinţa. Solicitaţi sprijinul pompierilor prin apelarea numărului unic de urgenţă 112, dintr-un loc sigur”, au recomandat autoritățile.

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