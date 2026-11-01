Dominic Fritz, mesaj pentru ONG-uri, după Congresul USR: „Avem nevoie de toți cei care s-au săturat”

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat duminică, după Congresul partidului, un apel către organizațiile societății civile și forțele reformiste pentru construirea unei alternative politice la PSD și AUR. „Avem nevoie de toți cei care s-au săturat de sistemul capturat și opulent al PSD-ului și vor să pună umărul la continuarea reformelor”, a transmis șeful USR.

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„Vom fi câinele de pază al cetățenilor în fața unui guvern PSD care fără să aibă o majoritate asumată în Parlament va încerca să acapareze toată puterea în stat. E mesajul pe care l-am transmis azi împreună cu noii colegi din Biroul Național.

În lunile în care am fost la guvernare am demonstrat și că ne ținem de cuvânt și că livrăm rezultate. Am promis că USR nu va fi scara pe care PSD se întoarce la putere. Ne-am ținut de cuvânt. Miniștrii USR au făcut o treabă excelentă și au obținut rezultate concrete, chiar în condiții extrem de dificile.

De aici pornim construcția unei alternative pentru următoarele alegeri. O alternativă care nu poate crește doar pe umerii USR. O guvernare fără PSD și AUR trebuie să adune cât mai multe forțe democratice de centru-dreapta, reformiste, inclusiv din societatea civilă, nu doar sfera politică. Avem nevoie de toți cei care s-au săturat de sistemul capturat și opulent al PSD-ului și vor să pună umărul la continuarea reformelor”, a transmis Fritz pe Facebook.

Șeful USR a anunțat că reprezentanții partidului vor merge în toată țara pentru a prezenta rezultatele obținute în perioada participării la guvernare.

„Cu ceea ce au livrat miniștrii și primarii noștri, vom merge din ușă în ușă, în toată țara să le spunem oamenilor că există un alt fel de a face politică, că se pot baza pe USR și că PSD+AUR pot fi învinși. Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, a adăugat el.