Final fericit pentru cazul celor 3 frați minori dați dispăruți joi 29 octombrie. Și cel de-al treilea copil din județul Sălaj a fost găsit duminică în localitatea Turea, județul Cluj, potrivit unor surse. Ceilalți doi frați fuseseră găsiți sâmbătă seara, împreună cu tatăl lor.

Băiatul a fost localizat de polițiști și jandarmi, cu sprijinul echipajului Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Copiii își doreau să locuiască cu tatăl biologic

Potrivit surselor, cei 3 copii dați inițial dispăruți de joi în județul Sălaj își doreau mult să locuiască alături de tatăl biologic. Ei s-ar fi ascuns împreună cu acesta în diferite locuri. Minorii nu ar fi vrut să fie găsiți pentru a nu se întoarce la mamă, împrejurare care ar fi îngreunat căutările forțelor de ordine. Frații locuiesc alături de mama lor și de partenerul acesteia, precum și alături de copilul acestora.

De menționat că aceste informații clare privind motivele plecării nu au fost prezentate în comunicatul oficial transmis anterior de IPJ Sălaj.

Elicopter MAI mobilizat pentru găsirea celui de-al treilea frate

Cu puțin timp înainte de informația privind găsirea copilului, IPJ Sălaj anunțase suplimentarea forțelor participante la misiune cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, relatează Stiripesurse.

La căutări au fost mobilizați polițiști din județele Sălaj și Cluj, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și ai Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, alături de voluntari. Echipele au instituit filtre rutiere minuțioase. Au verificat terenul cu ajutorul camerelor și binoclurilor cu termoviziune, precum și al câinilor de urmă.

Ceilalți doi frați au fost găsiți sâmbătă, alături de tată

Cei 3 copii, cu vârste de 11, 12 și 13 ani, au fost dați dispăruți după ce au plecat joi după-amiază din localitatea Borla, comuna Bocșa (județul Sălaj). Pentru găsirea lor a fost transmis inclusiv un mesaj RO-Alert în Sălaj și Cluj.

Sâmbătă, 31 octombrie, în jurul orei 18.25, doi dintre frați au fost identificați de polițiști. Se aflau alături de tatăl lor în apropierea localității Șardu din județul Cluj. Căutările au continuat și pentru fratele cel mare, în vârstă de 13 ani. A fost găsit în final duminică la Turea, potrivit surselor.