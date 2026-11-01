Câte ore durează o zi, de fapt, potrivit specialiștilor, și cum s-a ajuns la cele 24 de ore: „Noi, oamenii, nu sesizăm acest lucru”

Pământul trebuie să se mai rotească aproximativ patru minute pentru ca Soarele să revină în aceeași poziție pe cer.

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Deși cu toții spunem că o zi are 24 de ore, în realitate, lucrurile nu ar sta chiar așa. Potrivit specialiștilor, o rotație completă a Pământului în jurul propriei axe (o zi siderală) ar dura, de fapt, 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde. De ce se spune însă că o zi are 24 de ore? Acest lucru se întâmplă, deoarece, în timp ce Pământul orbitează în jurul Soarelui, el trebuie să se mai rotească încă aproximativ patru minute pentru ca Soarele să revină exact în aceeași poziție pe cer.

„O zi nu are 24 de ore. Așa este – o rotație completă a Pământului în jurul propriei axe, raportată la stele, durează aproximativ 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde. Așadar, de unde provin cele 24 de ore? Din faptul că, în timp ce Pământul se rotește, el se deplasează și în jurul Soarelui”, explică experții de la Xataka, unul dintre cele mai populare medii digitale spaniole specializate în tehnologie, electronică de consum și știință, pe profilul lor de TikTok, scrie Marca.

„De aceea, este nevoie de câteva minute în plus pentru ca Soarele să reapară în aceeași poziție pe cer. În plus, viteza de rotație a Pământului se modifică în permanență. De fapt, pe 29 iunie 2022, Pământul a efectuat o rotație cu aproximativ 1,59 milisecunde mai rapid decât durata standard de 24 de ore”, adaugă aceștia.

Un alt aspect care merită menționat este faptul că „noi, oamenii, nu sesizăm acest lucru”. Întrucât tot ce ne înconjoară, atmosfera, orașele și oceanele, totul se rotește exact cu aceeași viteză ca și scoarța terestră, nu resimțim nicio forță de frânare sau vreo „smucitură”. De altfel, este același principiu care explică de ce nu simți viteza atunci când călătorești cu un avion de linie, cu 900 km/h.

Merită subliniată aici și flexibilitatea ceasurilor noastre biologice:

„Acestea măsoară timpul cu o precizie remarcabilă, în timp ce Pământul are propriile sale ritmuri. De fapt, gravitația Lunii încetinește treptat planeta noastră, pe termen lung, deși alți factori pot accelera temporar rotația acesteia. Din acest motiv, ziua de 24 de ore reprezintă doar o referință practică, nu o regulă absolută a naturii”, concluzionează echipa de la Xataka.