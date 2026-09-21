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150 de susținători s-au strâns în fața Arestului Central și scandează numele lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil va petrece noaptea după gratii

Ruxandra Radulescu
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Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, urmează a fi adus la Arestul Central, unde este așteptat de aproximativ 150 de susținători. Georgescu va petrece următoarele 24 de ore în arest, după ce a fost audiat de procurori, la sediul DIICOT, într-un dosar de constituire de grup infracțional organizat și înșelătorie.

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Mai multe persoane au ajuns deja în fața Arestului Central al Capitalei, pentru a-și exprima susținerea față de Călin Georgescu, care este escortat în cătușe de autorități, cu ordin de reținere pentru 24 de ore.

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Oamenii au pancarte cu icoane și scandează mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, cum ar fi: „Nu cedăm”, „Uniți cu toți să scăpăm de hoți”. Jandarmii se află la fața locului, pentru a asigura desfășurarea manifestației în condiții de siguranță.

Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT, după câteva ore de audieri și 9 ore de percheziții. La ieșire, fostul candidat la prezidențiale a ridicat mâinile încătușate în aer și i-a salutat pe susținătorii săi care au venit în fața Parchetului.

Pe imaginile surprinse de reporterii Gândul, Georgescu este înconjurat de jandarmi care îndeamnă „nu vă împingeți”, iar susținătorii izbucnesc în urale când Georgescu ridică mâinile.

Călin Georgescu, acuzat că a escrocat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore și urmează să fie transferat în arestul central. Marți procurorii se vor prezenta cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DIICOT a oferit luni noi detalii în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale.

Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.Fostul candidat la prezidențiale mai este implicat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară, dar și într-un alt dosar referitor la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

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