Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel-Cătălin Zamfir, a avut o întâlnire importantă cu E.S. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, fondatorul și președintele Al Faisal Holding, unul dintre cele mai importante grupuri de investiții din Qatar, cu o prezență internațională puternică în industria ospitalității.

Tema discuțiilor a fost reprezentată de investițiile în România, dar și potențialul pieței turistice românești. Potrivit anunțului de pe Facebook al ministrului, obiectivul acestei întâlniri la nivel înalt este acela de a transforma interesul investitorilor în proiecte concrete, cu beneficii reale pentru România.

„România, în dialog cu marii investitori internaționali: noi oportunități pentru dezvoltarea turismului și a industriei hoteliere!

Am avut o întâlnire deosebit de constructivă cu E.S. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, fondatorul și președintele Al Faisal Holding, unul dintre cele mai importante grupuri de investiții din Qatar, cu o prezență internațională puternică în industria ospitalității.

Prin divizia sa specializată, ARTIC, grupul are un portofoliu de peste 35 de proprietăți hoteliere în Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite, în parteneriat cu branduri de prestigiu precum Marriott, Hilton, Four Seasons, Hyatt, IHG și Radisson.

Discuțiile au vizat investițiile în România și potențialul uriaș al pieței noastre turistice.

Un rezultat încurajator îl reprezintă intenția exprimată de Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani de a vizita România pentru a identifica proiecte concrete de investiții în industria ospitalității.

România are resurse, are potențial și trebuie să știe să le valorifice.

Avem nevoie de investiții serioase, de parteneriate internaționale solide și de proiecte care să dezvolte economia, să creeze locuri de muncă și să ne pună în valoare avantajele. Obiectivul este clar: să transformăm interesul investitorilor în proiecte concrete, cu beneficii reale pentru România!”, a notat Daniel Zamfir pe contul social.

Dicuții cu reprezentanții Qatar Invest

Într-o postare similară, ministrul Daniel Zamfir a anunțat că la Doha, a discutat cu reprezentanții Qatar Invest despre posibilitatea deschiderii unui birou în România, care să acopere Europa Centrală și de Est.

„Este un semnal de interes important și o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm. Am prezentat avantajele României: poziția strategică la Marea Neagră, Portul Constanța și conexiunile pe Dunăre, accesul la piața europeană și potențialul agricol si nu in ultimul rand, cel turistic.

Ne interesează atât atragerea investițiilor qatareze în România, cât și sprijinirea companiilor românești care vor să intre pe piața din Qatar. Am avut discuții și cu reprezentanții Camerei de Comerț a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association. Am vorbit despre proiecte în infrastructură portuară, energie, industrie, tehnologie, securitate cibernetică și turism, dar și despre noi parteneriate între companiile din cele două țări”, a anunțat acesta.