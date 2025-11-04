Prima pagină » Știri externe » Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață”. Reacția actorului: „Este absurd”

Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață”. Reacția actorului: „Este absurd”

04 nov. 2025, 10:30, Știri externe
Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey

Actorul englez Jonathan Bailey a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” de revista People. El revine luna aceasta pe marile ecrane în filmul muzical „Wicked: For Good”.

Bailey, în vârstă de 37 de ani, a declarat că este „o mare onoare” să primească acest titlu acordat anterior unor vedete precum Chris Hemsworth şi George Clooney.

sursa: revista People

People l-a desemnat pe Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață”

„Evident, sunt extrem de flatat. Şi este complet absurd”, a declarat Bailey pentru People râzând. El a glumit că a împărtăşit vestea doar câinelui său, Benson.

Alegerea lui Bailey, cunoscut şi pentru rolul Lordului Anthony din drama de epocă „Bridgerton”, a fost anunţată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Bailey l-a interpretat pe prinţul Fiyero în blockbusterul de anul trecut „Wicked,” un prequel al „The Wizard of Oz” şi va relua rolul în viitorul sequel „Wicked: For Good”. Vedeta a jucat, de asemenea, în filmul cu dinozauri „Jurassic World Rebirth”, lansat în vară.

Primul care a primit acest titlu a fost Brad Pitt în 1995. De atunci, galeria celor mai sexy bărbați a inclus nume legendare: George Clooney, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Blake Shelton, Channing Tatum și, anul trecut, John Krasinski.

După ce actorul britanic Jonathan Bailey, starul din „Bridgerton” și din viitorul musical „Wicked: For Good”, a fost desemnat luni „Cel mai sexy bărbat în viață” de revista People, mulți s-au întrebat: ce criterii stau, de fapt, la baza acestei alegeri?

Potrivit redactorilor revistei, titlul nu ține doar de aspectul fizic. „Nu este doar despre cum arată cineva”, au precizat editorii, sugerând că și implicarea socială sau carisma personală contează. De exemplu, Michael B. Jordan a fost ales în trecut și pentru activismul său politic, nu doar pentru imaginea sa publică.

Ce valoare are acest titlu?

Desigur, mulți s-au întrebat dacă statutul de „cel mai sexy bărbat în viață” vine cu un premiu sau o recompensă. Răspunsul, potrivit People, este negativ.

