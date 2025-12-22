Mii de congolezi au ieșit luni pe străzile din Goma pentru a protesta împotriva deciziei grupării rebele M23 de a se retrage din Uvira, un oraș din Kivu de Sud. Anterior, gruparea a anunțat o retragere unilaterală pe 15 decembrie, la doar 5 zile după ce a capturat orașul care se afla sub controlul guvernului. Localnicii din Goma contestă această decizie și spun că rebelii din gruparea M23 le ofereau un grad de protecție împotriva abuzurilor comise de mai multe grupări din zonă, inclusiv cele guvernamentale.

Rebelii M23 și căderea orașului Uvira

Pe 10 decembrie 2025, gruparea rebelă M23, susținută de forțe din Rwanda, a capturat orașul strategic Uvira din provincia Kivu de Sud. Această ofensivă a avut loc la doar câteva zile după semnarea unui acord de pace la Washington, acord care a fost încălcat imediat. Ulterior, sub presiunea mediatorilor americani, rebelii din M23 au anunțat o retragere unilaterală din orașul Uvira, cu scopul de a facilita procesul de pace inițiat la Washington și Doha. Deși M23 a anunțat oficial retragerea ca un „gest de bunăvoință”, surse locale și autorități congoleze au raportat că rebelii au rămas în continuare în regiune îmbrăcați în haine civile.

Implicarea lui Horațiu Potra și a mercenarilor români în Goma

La începutul anului 2025, implicarea lui Horațiu Potra și a mercenarilor săi în Goma a devenit un subiect central în presa internațională, pe fondul luptelor intense și al unei evacuări dramatice sub asediul grupării M23. Aflat în Congo, Potra a coordonat sute de mercenari români sub umbrela unei companii militare private, cu scopul instruirii trupelor guvernamentale congoleze pentru confruntarea cu rebelii M23.

La începutul lunii ianuarie, rebelii M23 au lansat un atac masiv asupra orașului Goma, au înconjurat forțele guvernamentale și mercenarii români și au rupt ulterior liniile de apărare. Aproximativ 300 de mercenari români au rămas blocați într-o bază a ONU din Goma, unde au fost supuși unor atacuri violente.

Deși oficial misiunea lor era de a instrui armata locală, investigații din 2025 au arătat că aceștia au fost implicați direct în lupte active și au colaborat cu miliții locale controversate pentru a respinge avansul rebelilor. Operațiunea a fost descrisă de unii participanți drept un „circ mortal” din cauza lipsei de organizare și a echipamentelor precare.

Mercenarii români se pregătesc să se retragă din Goma, Congo. 29 ianuarie 2025

Recomandările autorului: