Putin adoptă un ton defensiv la parada de Ziua Victoriei: „Soldații ruși luptă azi inspirați de bunicii care au salvat Europa"

În discursul său cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei împotriva Germaniei naziste, Vladimir Putin a adoptat un ton defensiv, completat de o paradă cel puțin modestă în comparație cu proiecția de putere care era afișată în anii precedenți în Piața Roșie.

Președintele rus nu a ezitat să lege evenimentele actuale din Ucraina de victoria Uniunii Sovietice în 1945 și a afirmat că trupele ruse de acum luptă pentru „patria-mamă” și viitorul țării împotriva a ceea ce el numește „neonazismul” susținut de Occident. Putin a afirmat că soldații ruși care luptă acum în „operațiunea militară specială” sunt inspirați de exemplul bunicilor lor care au învins nazismul.

„Dragi cetățeni ai Rusiei, dragi veterani, camarazi soldați și marinari, sergenți și subofițeri, ofițeri și sublocotenenți, camarazi ofițeri, generali și amirali, soldați și comandanți, participanți la operațiunile militare speciale, oaspeți distinși, vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei! Sărbătorim această sărbătoare sacră, luminoasă și cea mai importantă cu sentimente de mândrie și dragoste pentru țara noastră, înțelegând datoria noastră comună de a apăra interesele și viitorul Patriei. Sărbătorim cu sinceră și filială recunoștință față de marea generație de învingători. Onorăm cu sfințenie moștenirea soldaților Victoriei.

Grija pentru Patrie unește întreaga noastră țară, tot poporul Rusiei. Păstrarea memoriei evenimentelor Marelui Război Patriotic, a adevăratei sale istorii și a adevăraților săi eroi este o chestiune de onoare pentru noi”, a spus Vladimir Putin în discursul de dinaintea paradei de Ziua Victoriei.

