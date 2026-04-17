Cântărețul D4vd a fost arestat, după ce a fost descoperit trupul unei adolescente de 14 ani în portbagajul mașinii sale, în SUA

Cântărețul D4vd (21 de ani) a fost arestat, sub suspiciunea de crimă, în legătură cu moartea unei adolescente de 14 ani al cărei corp în descompunere a fost descoperit, în data de 9 septembrie 2025, în portbagajul unei mașini Tesla. Autoturismul era înmatriculat pe numele cântărețului, potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles.

Oficialii din poliție au declarat că artistul D4vd, David Burke pe numele său real, este un rezident în vârstă de 21 de ani al orașului Los Angeles. Acesta a fost reținut de oamenii legii în legătură cu presupusa ucidere a lui Celeste Rivas Hernandez, adolescentă de 14 ani, fără drept de eliberare pe cauțiune. Trupul neînsuflețit al fetei a fost găsit într-un autoturism marca Tesla care se afla abandonat într-un depozit auto.

Celeste Rivas Hernandez, din Lake Elsinore, California, avea 13 ani la momentul dispariției și a fost văzută ultima oară la data de 5 aprilie 2024. Oamenii legii au descoperit, însă, pe 8 septembrie 2025 rămășițe umane în portbagajul unui vehicul abandonat, după ce a fost sesizat un miros repugnant. Poliția din Los Angeles a declarat că dosarul va fi prezentat luni biroului procurorului districtual din Los Angeles pentru examinare, notează ABC News.

Ce transmit avocații artistului

Avocații artistului au venit cu o reacție.

„Să fim clari. Dovezile concrete din acest caz vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și că nu a fost cauza morții ei. Nu a existat niciun act de acuzare emis de vreun mare juriu în acest caz. Nu a fost nicio plângere penală depusă. David a fost reținut doar sub suspiciune. Vom apăra cu fermitate nevinovăția lui David”, au transmis avocații.

D4vd, care a devenit viral pentru prima dată pe TikTok, unde are aproape 4 milioane de urmăritori, se afla în turneul său mondial „Withered” când trupul a fost descoperit în mașina sa. Ultimele concerte ale turneului, inclusiv cele din San Francisco și Los Angeles, au fost anulate, scrie sursa citată.

