Românca din Italia care trăiește exact ca o fantomă. Vecinii o consideră inexistentă

O româncă în vârstă de 58 de ani trăiește de aproape 15 ani la marginea localității Buttapietra (provincia italiană Verona), fără acte valabile și fără să figureze în evidențele Primăriei.

Numele ei este Lenuța Petcu, iar autoritățile locale spun că „din punct de vedere administrativ nu există”, asta pentru că nu are niciun document de identitate.

Românca din Italia care trăiește precum o fantomă

De când a murit partenerul cu care trăia, la începutul lunii octombrie anul acesta, femeia a rămas singură într-o baracă improvizată, fără gaz și curent.

Lenuța a ajuns la Buttapietra în jurul anului 2010, aproape din întâmplare. Acolo l-a cunoscut pe Giulio Curione, originar din Mazara del Vallo (Sicilia), care trăia încă de la sfârșitul anilor ’80 într-o rulotă amplasată pe un teren din via Piombazzo.

Terenul fusese cumpărat la vremea aceea de Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) pentru amenajarea unui adăpost de câini, proiect abandonat ulterior deoarece zona nu era construibilă.

Giulio Curione a rămas acolo, își câștiga traiul din mici lucrări și îngrijea terenuri și obținea chiar rezidența, cu adresa din rulotă.

Marginalizare și violență

Viața cuplului a fost marcată de sărăcie și violență. La 7 iulie 2018, în stare de ebrietate, bărbatul și-a agresat partenera, pe Lenuța, provocându-i trei coaste rupte și un traumatism facial, apoi a lovit-o în cap cu un suport de lumânare.

Nu era prima dată când o lovea, și nici ultima. Pentru acel episod a primit o condamnare de zece luni de închisoare, după care s-a întors să locuiască alături de ea în rulotă.

Lenuța a rămas singură după moartea lui Giulio

La 1 octombrie, Giulio Curione a murit subit, în timp ce mergea cu bicicleta, cel mai probabil în urma unui infarct.

De atunci, Lenuța a rămas singură. Două femei din zonă o ajută cum pot, aducându-i mâncare și încurajând-o, dar ea își petrece zilele și nopțile sub un acoperiș din tablă, încălzindu-se cu o sobă pe lemne și spălându-se într-un pârâu din apropiere.

