Prima pagină » Actualitate » Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

04 nov. 2025, 08:32, Actualitate
Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Ofițerii de la Garda Financiară din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au reușit să identifice o bandă care producea și vindea haine cu etichete „Made in Italy”, ele erau de fapt produse la noi în țară.

În urma acestei anchete, au fost reclamate cinci persoane cu acuzații de fraudă, iar mai apoi a fost descoperită întreaga operațiune de producție ilegală, care a fost ulterior, destructurată.

O bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Anchetatorii au dezvăluit că în ultimii cinci ani, banda a reușit să introducă aproape trei milioane de articole de îmbrăcăminte în canalele de vânzare cu amănuntul italiene și europene. Anchetele au fost extinse și în regiunile Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto.

Ceea ce le-au făcut pe autorități să declanșeze ancheta a fost faptul că un camion cu numere de înmatriculare românești a fost identificat la un punct de control din apropierea frontierei, în provincia Isonzo, considerată una dintre principalele porți de intrare pentru traficul de mărfuri și persoane de-a lungul așa-numitei „Rute Balcanice”.

Acesta conținea 1.600 de articole de îmbrăcăminte pentru femei cu eticheta „Made in Italy”, dar produse de fapt în România.

Investigațiile făcute ulterior de GDf din Gorizia, coordonate de Parchetul local, au dis la descoperirea unui trafic de îmbrăcăminte pentru femei produsă într-o fabrică din România, în care erau angajate peste 100 de persoane, destinată comercializării în Italia sub denumirea „Made in Italy” prin intermediul a două companii cu sediul în Lombardia.

Au fost făcute percheziții la cele două companii italiene din Lombardia

Poliția Financiară a făcut percheziții la cele două companii italiene și la principalii lor clienți din Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto, care au dus la confiscarea a încă 1.900 de articole de îmbrăcăminte, toate purtând aceeași etichetă falsă „fabricat în Italia” sau „100% fabricat în Italia”.

În timpul anchetei, datorită examinării documentelor, inclusiv a celor electronice, obținute în timpul perchezițiilor și prin interogarea bazelor de date utilizate de Corpul Poliției, a fost reconstituit lanțul de aprovizionare comercială a acestor produse de îmbrăcăminte.

Recomandările autorului:

Citește și

EVENIMENT Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
08:37
Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
FLASH NEWS Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
08:33
Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
EXTERNE Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
08:31
Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
REACȚIE Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
08:28
Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
07:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Donald Trump confirmă: SUA vor relua testele cu arme nucleare
AUTO Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
08:43
Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
EXTERNE Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
08:38
Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
SPORT FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
08:24
FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
EDUCAȚIE O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
08:18
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
NEWS ALERT Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private
07:49
Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone
07:28
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone