Ofițerii de la Garda Financiară din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au reușit să identifice o bandă care producea și vindea haine cu etichete „Made in Italy”, ele erau de fapt produse la noi în țară.

În urma acestei anchete, au fost reclamate cinci persoane cu acuzații de fraudă, iar mai apoi a fost descoperită întreaga operațiune de producție ilegală, care a fost ulterior, destructurată.

O bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Anchetatorii au dezvăluit că în ultimii cinci ani, banda a reușit să introducă aproape trei milioane de articole de îmbrăcăminte în canalele de vânzare cu amănuntul italiene și europene. Anchetele au fost extinse și în regiunile Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto.

Ceea ce le-au făcut pe autorități să declanșeze ancheta a fost faptul că un camion cu numere de înmatriculare românești a fost identificat la un punct de control din apropierea frontierei, în provincia Isonzo, considerată una dintre principalele porți de intrare pentru traficul de mărfuri și persoane de-a lungul așa-numitei „Rute Balcanice”.

Acesta conținea 1.600 de articole de îmbrăcăminte pentru femei cu eticheta „Made in Italy”, dar produse de fapt în România.

Investigațiile făcute ulterior de GDf din Gorizia, coordonate de Parchetul local, au dis la descoperirea unui trafic de îmbrăcăminte pentru femei produsă într-o fabrică din România, în care erau angajate peste 100 de persoane, destinată comercializării în Italia sub denumirea „Made in Italy” prin intermediul a două companii cu sediul în Lombardia.

Au fost făcute percheziții la cele două companii italiene din Lombardia

Poliția Financiară a făcut percheziții la cele două companii italiene și la principalii lor clienți din Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto, care au dus la confiscarea a încă 1.900 de articole de îmbrăcăminte, toate purtând aceeași etichetă falsă „fabricat în Italia” sau „100% fabricat în Italia”.

În timpul anchetei, datorită examinării documentelor, inclusiv a celor electronice, obținute în timpul perchezițiilor și prin interogarea bazelor de date utilizate de Corpul Poliției, a fost reconstituit lanțul de aprovizionare comercială a acestor produse de îmbrăcăminte.

Recomandările autorului: