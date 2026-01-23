Prima pagină » Știri externe » După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând

23 ian. 2026, 18:09, Știri externe
Comisia Europeană a anunțat vineri decizia de a prelungi cu șase luni suspendarea pachetului de măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite. Această măsură, în valoare de 93 de miliarde de euro, vizează tarifele vamale asupra unor produse americane cheie, precum avioanele Boeing, mașinile fabricate în SUA și bourbon-ul.

Dacă liderul de la Casa Albă ar fi dat curs amenințării, pachetul european de sancțiuni ar fi fost un instrument gata de utilizare, scrie Reuters.

Decizia de a prelungi cu șase luni suspendarea pachetului de măsuri de retorsiune a venit după ce președintele american și-a retras amenințările cu noi taxe vamale impuse aliaților europeni. Tensiunile au escaladat recent din cauza presiunilor Statelor Unite asupra Danemarcei privind achiziționarea Groenlandei, unde Trump a condiționat inițial eliminarea tarifelor de un acord asupra acestui teritoriu.

UE poate să reactiveze pachetul de taxe în orice moment

Acest pachet urma să intre în vigoare pe 7 februarie, dar, cu toate acestea, deși tarifele comerciale au fost suspendate, Uniunea Europeană a precizat că taxele pot fi reactivate rapid în orice moment dacă SUA reiau acțiunile ostile.

”Odată cu eliminarea amenințării cu taxe vamale din partea SUA, putem reveni la problema importantă a implementării declarației comune UE-SUA”, a afirmat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei, adăugând că executivul Uniunii va propune în curând ”amânarea contramăsurilor noastre suspendate”. ”Ca să fie foarte clar, măsurile rămân suspendate, dar dacă avem de ele oricând în viitor, suspendarea poate fi anulată”, a precizat oficialul.

UE menține pe masă și „bazooka comercială”

În paralel cu acest pachet de tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro, Uniune Europeană menține în discuție și folosirea Instrumentului Anti-Coerciție (poreclit „bazooka comercială”). Acesta ar permite măsuri și mai severe, precum restricționarea accesului pe piața europeană pentru companiile americane de tehnologie și criptomonede.

