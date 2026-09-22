Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord pentru încheierea războiului, fără să precizeze ce fel de înțelegere ar putea fi. Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri bilaterale cu președintele ucrainean, în cadrul Adunării Generale a ONU.

Trump: „Cred că vor ajunge la un acord”

Întrebat dacă mai consideră, așa cum spunea anul trecut la Adunarea Generală a ONU, că Ucraina își poate recupera întregul teritoriu, Trump a spus că se așteaptă mai degrabă la o înțelegere între părți.

„Cred că vor ajunge la un acord. Nu vreau să spun ce fel de acord este. Am vorbit mult despre asta, inclusiv cu președintele Putin, și cred că se va întâmpla ceva, dar cu siguranță sunt buni luptători”, a declarat Donald Trump.