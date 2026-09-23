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România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei

România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
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Wizz Air va construi în Polonia noul său centru de instruire a piloților, deși România este în prezent cea mai mare piață a companiei aeriene. România s-a aflat în cursa pentru investiție, însă compania a ales în cele din urmă Polonia. Presa maghiară prezintă decizia ca pe o nouă oportunitate ratată de România în fața Poloniei. 

România a fost luată în calcul pentru investiție

Potrivit publicației maghiare Világgazdaság, Wizz Air nu a dezvăluit motivele pentru care a ales Polonia, invocând secrete comerciale.

România era considerată o posibilă locație pentru centrul de training. CEO-ul Wizz Air, József Váradi, declara la sfârșitul anului trecut că dimensiunea Bucureștiului și importanța pieței românești ar putea face din România o opțiune pentru o viitoare investiție în instruire, precizând însă că firma analizează mai multe variante.

Al treilea centru de instruire al Wizz Air

Centrul din Polonia va fi al treilea centru de instruire al companiei, după cele din Budapesta și Roma.

Wizz Air a investit peste 30 de milioane de euro în centrul de training din Budapesta, în timp ce cel din Roma, deschis în 2018, a costat 38 de milioane de euro.

Compania avea, la sfârșitul anului fiscal încheiat la 31 martie, 8.450 de angajați, dintre care 1.250 de piloți. Numărul acestora este estimat să ajungă la 1.650 până în martie 2029 și la 2.100 până în martie 2032.

România, cea mai mare piață a companiei

România este în prezent cea mai mare piață a Wizz Air, compania având o cotă de piață de 51%. Pentru comparație, Wizz Air are o cotă de 50% în Albania, 40% în Ungaria, 34% în Bulgaria și 26% în Polonia.

Nu este prima investiție din domeniul aviației pentru care România și Polonia au fost luate în calcul. În 2016, Ryanair a analizat România ca posibilă locație pentru un centru IT, dar a ales Polonia.

Anul trecut, compania irlandeză a deschis acolo și un centru de instruire, în urma unei investiții de 134 de milioane de euro.

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