Război în Ucraina, ziua 1.672. Kievul și Washingtonul vor ca luptele să înceteze „înainte de iarnă”. „Un acord cu Rusia, mai devreme decât se crede”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 23 septembrie 2026, în a 1672-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un comunicat de presă al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski arată că Washingtonul și Kievul doresc ca războiul cu Rusia să se încheie „înainte de iarnă”.

„Acest război absurd purtat de Rusia”

„Atât Statele Unite, cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de iarnă”, a scris Zelenski în comunicat, care a precizat că a discutat cu Donald Trump despre „măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomație”. „Sunt recunoscător că, între timp, echipele noastre continuă să lucreze la lansarea producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina”, a adăugat Zelenski.

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Președintele ucrainean avertizează de săptămâni întregi cu privire la nevoia sa vitală de rachete și sisteme de rachete Patriot, fabricate în Statele Unite, singurele capabile să contracareze proiectilele care zboară cu viteză mare pe traiectorii foarte înclinate. „Acest lucru va contribui la protejarea de vieți omenești, dacă Rusia refuză negocierile și continuă să mizeze pe teroarea prin rachete balistice împotriva poporului nostru în această iarnă și dincolo de ea”, a subliniat Zelenski.

De asemenea, în cursul unei conferințe de presă, liderul ucrainean a indicat că i-a transmis președintelui american intenția sa de a opri atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să facă același lucru cu atacurile masive în Ucraina. „Cu președintele american am vorbit despre un moratoriu energetic. Nu dorim să intrăm în detalii, dar suntem pregătiți pentru un moratoriu (…) cu condiția ca ei (n.r. – rușii) să nu ne atace infrastructurile energetice, de încălzire, de electricitate sau rezervele noastre de apă”, a adăugat el.

În încheiere, Zelenski s-a declarat „foarte recunoscător” față de Statele Unite pentru încercarea de a găsi „o modalitate de a-i aduce pe ruși la o formă de negocieri, oricare ar fi ea. I-am spus președintelui Trump, foarte deschis, că noi credem că, dacă îl implică și pe președintele Xi, acesta are influență asupra lui Putin”.

Trump: „Vom rezolva acest caz”

La rândul său, Donald Trump a dat asigurări, în fața Adunării Generale a ONU, că un acord între Rusia și Ucraina „va veni mai devreme decât se crede”. „Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom rezolva acest caz. Acest lucru se va întâmpla, cred, mai devreme decât se crede”, a afirmat președintele american.

„Este timpul ca războiul să se termine”, a spus liderul american, care a lăudat, de asemenea, și „foarte bunii luptători ucraineni”.

Donald Trump a reproșat recent Ucrainei că a dus la creșterea prețului motorinei prin atacurile sale asupra rafinăriilor rusești.