Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii

Luni, 29 septembrie, președintele Vladimir Putin a semnat legea prin care Federația Rusă se retrage oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, anterior Parlamentul aprobase ieșirea din tratat.

Decretul a fost redactat încă din 23 august de către premierul rus, Mihail Mișustin, acesta prevedere retragerea din Convenție și a propus dezbaterea acesteia în parlament, iar la mijlocul lunii septembrie instituția urma să aprobe decretul.

Conform legislației în vigoare, Rusia a denunțat această Convenție după ce Consiliul Europei a refuzat ca un reprezentant rus să participe în comitetul care supraveghează aplicarea tratatului.

Consiliul Europei a decis eliminarea Rusiei la o lună după începutul Războiului din Ucraina, în februarie 2022.

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii a fost adoptată în anul 1987 și reprezintă unul dintre tratatele fundamentale ale Consiliului Europei. Ea prevedea ca membri comitetului împotriva torturii să inspecteze centrele de detenție din țările membre, pentru a îmbunătății condițiile de detenție.

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a publicat un raport care detaliază faptele de tortură comise de armata rusă în Ucraina.

Rusia părăsește treptat convențiile internaționale care au legătură cu drepturile omului

În ultimii ani, Federația Rusă a renunțat la o serie de tratate internaționale privind protecia drepturilor fundamentale. În februarie 2023, Duma de Stat a aprobat o lege care prevedea încetarea aplicării a 21 de convenții ale Consiliului Europei, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În luna septembrie 2023, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat în parlament un proiect de lege pentru denunțarea Convenției-cadru privind protecția minorităților naționale, el a invocat faptul că Rusia nu poate participa la deciziile comitetului responsabil și nu poate utiliza mecanismul pentru a monitoriza situația comunităților rusofone din străinătate.

