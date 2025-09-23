Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse acuză Uniunea Europeană, citând „informații primite de SVR”, că „ar pregăti o intervenție militară în Republica Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”. În replică, Guvernul de la Chișinău susține că așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul de luni, 22 septembrie, al președintei Maia Sandu, care a avertizat, înainte de alegeri, că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara Republicii Moldova”.

Serviciul rusesc de Informații Externe „raportează că (…) birocrații europeni cu sediul la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe calea politicilor lor rusofobe. Ei intenționează să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin desfășurarea de trupe și ocuparea de facto a țării. În prezent, statele membre NATO își concentrează forțele armate în România, lângă granița cu Moldova. Se pregătește o «debarcare» a NATO în regiunea Odessa din Ucraina pentru a intimida Transnistria. Potrivit datelor existente, primul grup de militari de carieră din Franța și Regatul Unit a sosit deja la Odessa”, anunță SVR.

Ce acuzații mai lansează SVR:

„Un asemenea scenariu a fost exersat în repetate rânduri în timpul exercițiilor NATO din România și ar putea fi pus în aplicare după alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie. Oficialii europeni se tem că falsificarea grosolană a rezultatelor votului pregătită de Bruxelles și Chișinău va forța cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Apoi, la cererea președintelui M. Sandu, forțele armate ale statelor europene vor fi obligate să forțeze moldovenii să accepte o dictatură sub masca democrației europene.

Bruxelles nu intenționează să renunțe la planurile sale de ocupare a Moldovei, chiar dacă situația imediat după alegeri nu necesită intervenție externă. Desfășurarea trupelor este preconizată să aibă loc ceva mai târziu. Pentru a crea un pretext, sunt prevăzute provocări armate împotriva Transnistriei și trupelor ruse staționate în regiune. Data alegerilor pentru Consiliul Suprem al RPM din 30 noiembrie a acestui an este luată în considerare ca posibil interval de timp.

Se pare că astfel de planuri ale regimurilor totalitare-liberale europene sunt motivate de dorința lor de a-și demonstra «curajul și determinarea» în contextul blocării planurilor de desfășurare a trupelor «coaliției celor dispuși» pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. Temându-se de o confruntare directă cu Rusia, europenii intenționează să se răzbune pe mica Moldovă. Afirmarea de sine în detrimentul celor slabi a fost întotdeauna o parte integrantă a colonialismului european”.

Comunicatul Serviciului rusesc de Informații Externe vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Daniel Vodă: „Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a respins zvonurile despre presupuse planuri europene de ocupare a Republicii Moldovei. Într-un mesaj video, Vodă a spus că de fapt „Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine”.

„Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane. Așa-zisele alerte despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse la mesajul de ieri al președintei Maia Sandu”, a transmis Vodă.

Vodeo: Facebook / Daniel Vodă

Colaj foto: shutterstock – profimedia

