Rusia acuză Ucraina că ar fi bombardat o centrală NUCLEARĂ din regiunea Kursk/ Tensiunile dintre Moscova și Kiev se accentuează

Rusia a acuzat Ucraina de lansarea unor atacuri cu drone care au declanșat un incendiu la o centrală nucleară din regiunea Kursk, în contextul în care Kievul sărbătorește 34 de ani de independență.

Oficialii ruși au declarat că mai multe instalații energetice au fost vizate de atacurile de peste noapte ale dronelor. Incendiul de la centrala nucleară nu s-a soldat cu victime, potrivit serviciului de presă al centralei. Deși atacul a deteriorat un transformator, nivelurile de radiații au rămas în limite normale.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a transmis că este la curent cu declarațiile oficialilor ruși conform cărora un transformator de la centrală a luat foc „din cauza activității militare”, dar nu a primit o confirmare independentă. Directorul general, Rafael Marino Grossi, a afirmat că „fiecare instalație nucleară trebuie protejată în permanență”.

De asemenea, pompierii ar fi intervenit la un incendiu din portul Ust-Luga din regiunea Leningrad din Rusia, unde se află un terminal de export de combustibil. Guvernatorul regional a declarat că aproximativ zece drone au fost doborâte.

Rusia și Ucraina nu înregistrează progrese în procesul de pace

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că sistemele sale de apărare regională au interceptat 95 de drone ucrainene deasupra teritoriului, în noaptea de duminică.

Rusia a lansat 72 de drone, împreună cu o rachetă de croazieră asupra Ucrainei, au transmis forțele aeriene ucrainene. Dintre acestea, 72 de drone au fost doborâte, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Incidentele au avut loc în contextul în care Ucraina marca Ziua Independenței. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a rostit un discurs în Piața Independenței din Kiev.

„Construim o Ucraina care va avea suficientă forță și putere pentru a trăi în securitate și pace”, a declarat Zelenski.

Foto: Profimedia

