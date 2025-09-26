Prima pagină » Știri externe » Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului

26 sept. 2025, 23:51, Știri externe
Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului

Liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, se pregătește ca din anul 2027 să atace și să anexexe insula Taiwan, în prezent controlată de Republica Chineză, stat nerecunoscut pe plan internațional. Guvernul democratic de la Taipei este susținut de Statele Unite încă din Războiul Rece, iar în caz de invazie, Washingtonul este pregătit să sprijine forțele taiwaneze.

Potrivit The Washington Post, dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, chiar furnizează sprijin militar și logistic Chinei Continentale în eforturile pentru anexarea Taiwanului, considerat de Xi Jinping ca parte a teritoriului chinez.

China ar putea folosi una dintre aceste trei metode pentru a supune insula autonomă care i se opune din 1949: atac aerian masiv, ocuparea insulelor din jur sau o blocadă totală. Ultima opțiune ar putea fi cea mai devastatoare pentru taiwanezi, presupunând nu doar izolare, ci și paralizarea economiei taiwaneze și chiar înfometarea celor 23 de milioane de locuitori ai insulei. Printr-un asediu de lungă durată, Taiwanul s-ar preda în cele din urmă, iar China ar obține o victorie zdrobitoare împotriva sferei de influență a SUA,  fără niciun glonț tras.

Rusia pregătește China pentru invazia Taiwanului

Printr-un contract, Federația Rusă va vinde Republicii Populare Chineze 37 de vehicule amfibii ușoare BMD-4M, 11 tunuri antitanc autopropulsate Sprut-SDM1 și 11 transportoare blindate aeropurtate BTR-MDM, toate acestea valorând 584 milioane de dolari.

De asemenea, Rusia îi va transfera Chinei vehicule speciale de comandă și observație, sisteme de parașute pentru lansarea încărcăturilor grele de la altitudini mari, precum și „o capacitate extinsă de manevră aeriană” cu „opțiuni ofensive împotriva Taiwanului, Filipinelor și altor state insulare din regiune”.

Taiwanul a monitorizat furnizarea de către Rusia a unui sistem avansat de comandă pentru parașutiști și este pregătit să răspundă eficient și susține că are ași împotriva Beijingului, grație sprijinului american.

„China se așteaptă să lupte într-un mediu degradat, unde sistemele lor vor fi amenințate de bruiaj și atacuri cibernetice. Instruirea de către Rusia pentru operarea unui sistem de comandă și control potențial dovedit va merita milioanele de dolari pe care le vor cheltui”, a declarat Joshua Arostegui de la U.S. Army War College.

„Este un exemplu foarte bun al modului în care rușii au devenit coordonatori pentru chinezi, ceea ce face ca cele două țări să fie aproape imposibil de separat”, a declarat Jack Watling, cercetător senior pentru Război Terestru la RUSI.

Anterior, lipsa capacității Chinei de a trimite trupe în număr mare și de a menține sprijinul logistic era considerată o slăbiciune, dar dacă Rusia oferă sprijin tehnic, aceasta va fi o provocare mai mare pentru Taiwan”, a declarat Su Tzu-yun, director la Institutul pentru Cercetare în Apărare și Securitate Națională, un analist taiwanez.

Tensiunile sino-taiwaneze s-au amplificat

Liderul de la Beijing a catalogat de multe ori națiunea taiwaneză ca stat „separatist”. Tensiunile Beijing-Washington DC s-au amplificat de la vizita din 2022 a lui Nancy Pelosi, fosta șefă a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA. În timp ce China i-a livrat Rusiei componente pentru a fabrica drone și armament cu care atacă Ucraina, Kremlinul se oferă să antreneze un batalion aeropurtat chinez, precum și informații despre cum să desfășoare operațiuni militare cu rapiditate.

Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la victoria obținută împotriva Imperiului Japonez în ceea ce chinezii îl descriu ca „Războiul Anti-fascist”, Putin a fost prezent în calitate de invitat special la parada militară de la Beijing, unde au defilat cele mai noi rachete, arme-laser, tancuri și aeronave ale Republicii Populare Chineze.

Cu toate că Beijingul are la dispoziție cea mai MARE ARMATĂ din lume (circa 2 milioane de militari activi) și mai curând, cea mai mare flotă, tot Rusia deține cel mai mare arsenal nuclear, are cea mai multă experiență militară acumulată din războaiele desfășurate în Transnistria, Georgia, Caucaz, Siria și Ucraina în ultimele trei decenii, pe lângă războiul hibrid dus împotriva NATO de un deceniu încoace. În plus, China n-a mai fost implicată într-o operațiune militară de amploare de la Războiul Sino-Vietnamez din 1979.

Ca parte a axei CRINK (China-Rusia-Iran-Coreea de Nord), care urmărește să dobândească supremație globală după ce SUA, au exercitat control planetar timp de opt decenii prin NATO, Xi Jinping speră să-și domine adversarul de peste Pacific atât pe plan economic, cât și militar.

Deși au existat temeri pe durata mandatului președintelui Joe Biden că s-ar putea ajunge la un război de scară largă cum nu s-a mai văzut de la Războiul din Pacific încoace, este puțin probabil ca SUA să intervină într-o confruntare militară directă cu China pentru Taiwan, după ce președintele Donald Trump a refuzat să aprobe ajutorul militar în valoare de peste 400 de milioane de dolari pentru guvernul de la Taipei în această vară.

Sursa Foto: Armata Populară Chineză/Google Earth

