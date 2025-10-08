Prima pagină » Știri externe » Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025

Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025

08 oct. 2025, 13:15, Știri externe
Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025

Trupele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați din Ucraina în 2025, astfel că rușii controlează aproximativ 20% din teritoriul țării

Anunțul privind câștigurile teritoriale realizate de armata rusă în Ucraina au fost prezentate de președintele Vladimir Putin, care susține că Rusia își continuă misiunea în țara vecină, relatează France 24.

„În acest moment, armata rusă se află pe o poziție strategică în Ucraina. Anul acesta, am eliberat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu și 212 localități. În ciuda unei rezistențe din partea ucrainenilor, trupele lor se retrag de pe linia frontului”, transmite Putin.

Președintele rus a subliniat în discuțiile purtate cu comandanții militari de rang înalt că Ucraina încearcă să lovească de la distanța ținte din Rusia, însă aceste incursiuni nu vor schimba soarta războiului.

„Trupele ruse avansează în toate direcțiile. Armata ucraineană se concentrează pe încetinirea avansului rusesc”, a declarat șeful Statului Major General, Valery Gerasimov.

Generalul Gerasimov a subliniat că ofensiva se concentrează în acest moment pe zona de nord, fiind vizate regiunile Sumy și Harkov.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Alertă pe cerul Europei. Cum a ajuns spațiul aerian european un teatru de încercare a forțelor NATO. Harta și cronologia incidentelor cu drone

Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina

Citește și

EXTERNE O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
EXTERNE Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
12:25
Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
EXTERNE The New York Times: Hunter Biden, în centrul unei afaceri controversate cu terenuri de lângă Ambasada SUA de la București
11:43
The New York Times: Hunter Biden, în centrul unei afaceri controversate cu terenuri de lângă Ambasada SUA de la București
EXTERNE Keir Starmer efectuează o vizită de două zile în INDIA/ Londra și New Delhi își consolidează parteneriatul comercial
11:42
Keir Starmer efectuează o vizită de două zile în INDIA/ Londra și New Delhi își consolidează parteneriatul comercial
EXTERNE Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei
11:28
Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei
EXTERNE Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
11:07
Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Biancăi după Insula Iubirii. A luat decizii drastice
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un studiu ar fi descoperit un posibil leac pentru demență
VIDEO Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
13:19
Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
ACTUALITATE Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
13:17
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
VIDEO Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
13:12
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
ACTUALITATE CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
13:08
CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
EXCLUSIV Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
13:02
Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
ACTUALITATE Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
ACTUALITATE Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
REACȚIE Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
ACTUALITATE ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
EVENIMENT PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama
PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama