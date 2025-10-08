Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025

Trupele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați din Ucraina în 2025, astfel că rușii controlează aproximativ 20% din teritoriul țării

Anunțul privind câștigurile teritoriale realizate de armata rusă în Ucraina au fost prezentate de președintele Vladimir Putin, care susține că Rusia își continuă misiunea în țara vecină, relatează France 24.

„În acest moment, armata rusă se află pe o poziție strategică în Ucraina. Anul acesta, am eliberat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu și 212 localități. În ciuda unei rezistențe din partea ucrainenilor, trupele lor se retrag de pe linia frontului”, transmite Putin.

Președintele rus a subliniat în discuțiile purtate cu comandanții militari de rang înalt că Ucraina încearcă să lovească de la distanța ținte din Rusia, însă aceste incursiuni nu vor schimba soarta războiului.

„Trupele ruse avansează în toate direcțiile. Armata ucraineană se concentrează pe încetinirea avansului rusesc”, a declarat șeful Statului Major General, Valery Gerasimov.

Generalul Gerasimov a subliniat că ofensiva se concentrează în acest moment pe zona de nord, fiind vizate regiunile Sumy și Harkov.

