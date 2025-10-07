Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina

Mai multe regiuni din Rusia au anunțat în ultimele zile că vor crește chiar și de patru ori bonusurile oferite la înrolare, în încercarea de a crește numărul de recruți pentru conflictul din Ucraina.

Aceasta, în contextul în care analiștii spun că campaniile de recrutare „ideologice” nu mai sunt suficiente pentru a motiva oamenii să lupte în Ucraina, notează CNN.

Rusia a suferit pierderi enorme în războiul din Ucraina, aproximativ un milion de militari ruși uciși sau răniți de la începutul invaziei pe scară largă în urmă cu trei ani și jumătate.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belusov a făcut din recrutare una dintre prioritățile de top ale forțelor armate în timpul unei reuniuni la nivel înalt din august, subliniind că volumul de personal este „esențial pentru sprijinirea operațiunilor ofensive”.

Belousov a susținut că țintele de recrutare au fost atinse, dar publicația independentă de investigații rusă IStories afirmă contrariul.

Conform IStories, pe baza datelor oficiale privind cheltuielile bugetare, aproximativ 37.900 de persoane au semnat contracte cu Ministerul Apărării în al doilea trimestru al anului 2025 – de două ori și jumătate mai puțini decât în urmă cu un an.

Bonus egal cu salariul pe patru ani

Guvernul regiunii Tiumen din Siberia a anunțat luni că va oferi noilor recruți o sumă fixă de trei milioane de ruble (36.560 de dolari), pe lângă cele 400.000 de ruble pe care le primesc de la autoritățile federale – dacă se înrolează înainte de sfârșitul lunii noiembrie.

Suma marchează o creștere semnificativă față de cele 1,9 milioane de ruble pe care recruții din Tiumen le primeau până acum, echivalentul a trei ani de salariu mediu din regiunea respectivă.

În mod similar, guvernatorul regiunii Voronej din sud-vestul Rusiei a anunțat săptămâna trecută că plata pentru înrolare în regiune va crește de patru ori, la 2,1 milioane de ruble.

Guvernatorul a mai spus că, pentru a primi banii, recruții nu trebuie neapărat să fie din regiune, atâta timp cât acolo semnează documentele.

Autoritățile din Regiunile Tambov, Krasnodar, Kurgan și Altai, precum și republica Tatarstan au anunțat, de asemenea, creșteri semnificative ale plăților, care se adaugă salariului lunar pentru militarii cu contract care luptă în Ucraina.

Aceasta începe de la aproximativ 210.000 de ruble (2.600 de dolari), mai mult decât dublu față de salariul mediu rusesc.

