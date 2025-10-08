O serie de incidente în care drone au intrat în spațiul aerian al statelor NATO sau au fost observate în apropierea unor instalații importante – baze militare, aeroporturi, situri industriale – au sporit îngrijorările că Rusia își intensifică “războiul hibrid” și au afectat în mod repetat sectorul aviației din Europa în ultimele săptămâni.

Cel puțin zece țări europene au raportat cazuri de drone suspecte în spațiul lor aerian în ultimele trei luni.

Sute de alte drone au fost raportate ca observate de către populația din mai multe țări, dar nu au fost confirmate de autorități ca fiind suspecte.

Ca răspuns, Uniunea Europeană a inițiat planuri de a crea un “zid anti-drone”, iar NATO a anunțat că își sporește nivelul de vigilență în statele baltice.

Lista țărilor din Europa care au raportat observații de drone cuprinde Lituania, Letonia, România, Polonia, Danemarca, Norvegia, Franța, Germania, Finlanda, Estonia, Belgia și Țările de Jos.

Cronologia incidentelor notabile:

Lituania: Pe 10 iulie, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian lituanian. Incidentul nu a provocat îngrijorări foarte mari. Dar pe 28 iulie, o a doua dronă nu numai că i-a deranjat pe locuitorii capitalei Vilnius, dar, mai îngrijorător, a rămas nedetectată de apărarea aeriană a Lituaniei.

Ulterior, autoritățile au raportat că drona, venind din Rusia, probabil se îndrepta spre Ucraina, dar a intrat neintenționat pe teritoriul lituanian.

Câteva zile mai târziu, drona a fost găsită, înarmată cu explozibili, într-o zonă lângă poligonul NATO din Rukla.

Ca răspuns, NATO s-a angajat să întărească apărarea aeriană de-a lungul flancului său estic.

Letonia: O dronă rusească a căzut sâmbătă, 7 septembrie, în regiunea Rezekne din estul Letoniei, după ce a intrat din spațiul aerian belarus. Era o dronă de tip „Shahed” echipată cu explozibili, au declarat reprezentanții forțelor armate letone.

România: Pe 8 septembrie, o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc în timpul atacurilor nocturne asupra Ucrainei, determinând forțele armate române să ridice avioanele F-16 pentru a monitoriza spațiul aerian.

19 drone rusești doborâte în Polonia

Polonia: Pe 9 septembrie, 19 drone rusești au fost doborâte după ce au încălcat spațiul aerian polonez. Comandamentul central al Poloniei a numit incidentul un „act de agresiune”.

A fost prima confruntare directă dintre un stat NATO și Rusia de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, în februarie 2022.

Pe 13 septembrie, Polonia a desfășurat avioane aliate într-o scurtă operațiune preventivă din cauza atacurilor cu drone în regiuni din Ucraina în apropiere de granița poloneză.

România: O altă dronă, identificată ca un model kamikaze Shahed 136, a fost detectată pe 13 septembrie, în timp ce două avioane F-16 monitorizau granița României cu Ucraina.

Drona a fost detectată la 20 de kilometri de satul Chilia Veche. înainte de a dispărea de pe radar, a adăugat Ministerul Apărării din România.

Oficialii români au declarat că drona nu a zburat deasupra zonelor populate și nici nu a reprezintat vreun pericol. O lege recent adoptată în România le dădea oficialilor autoritatea de a doborî drona, dar ei nu au făcut acest lucru.

Polonia: Pe 15 septembrie, o dronă a zburat deasupra palatului prezidențial din Varșovia și a fost neutralizată. Două persoane au fost reținute pe 16 septembrie în legătură cu dronele care au survolat clădirile guvernamentale.

Estonia: Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au intrat în spațiul aerian eston fără permisiune, în zona insulei Vaindloo, o mică insulă situată în Golful Finlandei, în Marea Baltică, și au rămas acolo timp de 12 minute.

Avioane de luptă F-35 ale Forțelor Aeriene Italiene, desfășurate ca parte a Misiunii NATO de Poliție Aeriană Baltică, au răspuns la incident și au escortat cele trei avioane de război rusești din spațiul aerian al Estoniei.

Drone deasupra unei baze militare din Franța

Franța: Oficiali militari francezi au declarat presei locale că drone neidentificate au zburat deasupra bazei militare franceze Mourmelon-le-Grand în noaptea de 22 septembrie.

Oficialii francezi nu au dezvăluit tipurile de drone folosite, dar au spus că acestea nu erau „drone mici” și nu erau „drone pilotate de personal militar”, a relatat media.

Incidentul a declanșat măsuri de securitate sporite la baza care găzduiește regimentul de tancuri 501 al Franței, unde au fost antrenați militari ucraineni, a relatat presa locală.

Danemarca: Pe 23 septembrie, drone au fost observate deasupra a cinci aeroporturi daneze – Copenhaga, Aalborg, Billund, Esbjerg și Sonderborg – în ceea ce autoritățile spun că a fost un atac coordonat.

Aeroporturile din Copenhaga și Aalborg au fost închise timp de câteva ore, iar autoritățile daneze și NATO au declarat că nu este clar cine se afla în spatele zborurilor cu drone, dar au spus că implicarea Rusiei nu poate fi exclusă.

Norvegia: În aceeași zi, 23 septembrie, spațiul aerian din jurul aeroportului Oslo a fost închis timp de aproximativ trei ore din cauza observațiilor de drone, ceea ce a dus la devierea zborurilor către cel mai apropiat aeroport.

Autoritățile norvegiene și daneze lucrează împreună la investigarea incidentelor din Copenhaga și Oslo, dar nu au stabilit încă o legătură între ele, potrivit ministrului de Externe al Norvegiei.

Germania: 144 de survoluri cu drone în acest an

Germania: Pe 26 septembrie, mai multe drone au fost observate în landul Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei, lângă granița cu Danemarca.

„Poliția de stat își intensifică în prezent semnificativ măsurile de apărare împotriva dronelor, de asemenea, în coordonare cu alte landuri din nordul Germaniei”, a declarat Sabine Sutterlin-Waack, ministrul de Interne al landului.

Un raport recent al Serviciului Național de Navigație Aeriană din Germania (DFS) a indicat că a înregistrat 144 de survoluri cu drone în acest an, dintre care 35 în jurul aeroportului Frankfurt.

Aproximativ 90% dintre cazuri erau în jurul aeroporturilor; dronele au fost descoperite în mare parte de piloți sau controlori de trafic aerian, au declarat reprezentanții DFS. Nu este clar, potrivit raportului, câte dintre aceste drone au fost folosite pentru spionaj.

Pe 27 septembrie, autoritățile din Finlanda au lansat o anchetă după ce o dronă neidentificată a zburat deasupra centralei electrice Vaajakoski din Rovaniemi, în Laponia.

Incidentul este tratat cu îngrijorare, deoarece centralele electrice din Finlanda au fost desemnate zone de interdicție aeriană pentru drone din august.

Tot pe 27 septembrie, în Olanda, una din pistele aeroportului Schiphol din Amsterdam a fost închisă temporar, în urma relatărilor despre o dronă neidentificată care zbura în apropierea aeronavelor.

Controlorii de trafic aerian au primit rapoarte de la echipajele aeriene despre un dispozitiv care zbura la o altitudine de aproximativ 150 de metri. Un pilot a spus că obiectul s-a apropiat la 50 de metri de avionul său.

Până acum, în acest an, 22 de drone au fost raportate în zonele de interdicție aeriană deasupra aeroporturilor olandeze, inclusiv Schiphol, comparativ cu 25 pentru întregul 2024, a spus poliția.

Danemarca: Pe 28 septembrie, Ministerul danez al Apărării a anunțat că au fost observate drone în mai multe locații ale forțelor armate, inclusiv la baza aeriană Skrydstrup din sudul Danemarcei, baza Regimentului de dragoni din Iutlanda și baza aeriană Karup, cea mai mare bază militară a țării.

Danemarca a interzis temporar toate zborurile cu drone civile în perioada 30 septembrie-4 octombrie, înainte de summitul UE de la Copenhaga.

Dronele de pe aeroportul Munchen, „doar vârful aisbergului”

Germania: Pe 2 octombrie, pe aeroportul din Munchen, zeci de zboruri au fost deviate sau anulate după drone au fost observate două zile la rând.

Citând un raport confidențial al poliției, “Bild” a relatat că drone ar fi fost observate lângă mai multe aeroporturi și instalații militare din Germania, sugerând că dronele observate pe aeroportul din Munchen erau doar vârful aisbergului.

Conform Bild, pe 25 septembrie, două drone mici au survolat șantierul naval Thyssenkrupp din Kiel, Germania, unde se construiesc submarine pentru Marina Germană și partenerii NATO.

Dronele au zburat deasupra sediului Parlamentului statului și pe deasupra rafinăriei Heide – o companie care aprovizionează aeroportul Hamburg cu kerosen, printre altele.

Drone suspecte au fost văzute nu numai deasupra Schleswig-Holstein, ci și deasupra bazei Bundeswehr din Sanitz în Mecklenburg-Pomerania de Vest.

O zi mai târziu, un incident similar a avut loc la comandamentul naval din Rostock. Poliția federală a observat mai multe drone mari, care au zburat „într-o manieră coordonată și continuă” deasupra portului Rostock.

Belgia: Pe 3 octombrie, aproximativ 15 drone au fost detectate întâmplător deasupra unei baze militare din estul Belgiei.

Dronele neidentificate au fost detectate din întâmplare în timpul unui test de rutină al echipamentelor de supraveghere, deasupra bazei militare Elsenborn.

De unde proveneau dronele și cine le controla nu este încă clar, deși unele instituții locale au declarat că au zburat peste graniță din Germania vecină.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele