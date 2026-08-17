The Telegraph: Rusia ridică baze secrete capabile să lanseze drone care ar putea ajunge în spațiul NATO. Ce țară ar fi în raza lor de acțiune

Rusia a construit mai multe baze secrete capabile să lanseze drone de mare putere adânc în teritoriul NATO. O investigație a publicației The Telegraph dezvăluie existența a 10 baze ale Kremlinului care dispun de rampe de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone-kamikaze cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

Potrivit sursei citate, unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a bombarda Ucraina, iar proximitatea lor față de graniță facilitează lansarea unor atacuri aeriene în masă care trec de apărarea aeriană din ce în ce mai redusă a Kievului.

O amenințare pentru aliații NATO

Analiștii The Telegraph avertizează că această tehnologie, care evoluează rapid, ar putea fi folosită împotriva Europei în cazul unui război, unele dintre baze plasând cele mai puternice drone ale Rusiei în raza de acțiune a Varșoviei.

Oficialii serviciilor de informații din Europa și din SUA consideră că Rusia are în vedere o provocare armată pe teritoriul Poloniei, atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice sau atacuri sub falsă pavăză, pentru care să fie învinuită Ucraina.

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Un oficial al NATO a declarat pentru The Telegraph că alianța militară este „gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliaților” și că va continua să „își consolideze capacitatea de a descuraja și de a se apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor”.

Pe baza unor documente scurse în presă și a unor imagini din satelit, ziarul „The Telegraph” a identificat cel puțin 59 de șine de lansare noi – șine de ghidare mecanice utilizate la decolarea dronelor cu aripi fixe, în locul unei piste tradiționale – de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus și Ucraina.

Unele dintre bazele de drone au fost transformate din baze militare și aeroporturi civile, în timp ce alte platforme de lansare au fost amenajate în zonele rurale ale Rusiei.

Imaginile analizate de DroneSec, o firmă specializată în informații privind dronele, au arătat că aproximativ 20 dintre șinele nou instalate păreau să aibă o lungime extinsă, ceea ce indică capacitatea lor de a lansa cele mai noi drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Kremlinului.

„Moscova își modernizează, în ritm accelerat, propria versiune a dronei iraniene Shahed, punând în funcțiune variante mai noi, cu propulsie cu reacție de mare viteză, capabile să atingă ținte aflate la o distanță de aproape 620 de mile. Utilizarea noilor variante de la bazele identificate ar pune la îndemâna lui Putin posibilitatea de a lansa atacuri asupra capitalei Poloniei.“ scriu Jurnaliștii The Telegraph.

Potrivit acestora, nu există indicii că Rusia ar planifica un astfel de atac.

Kremlinul susține că și variantele mai lente și mai vechi ale dronelor ar putea ajunge pe coastele Regatului Unit, dar este foarte probabil ca orice încercare de a ataca Marea Britanie de la aceste baze să fie interceptată.

Imaginile consultate de The Telegraph au relevat o creștere semnificativă a prezenței dronelor de înaltă tehnologie, o singură bază dispunând de spațiu de depozitare suficient pentru a găzdui simultan peste 1.000 de drone. La o serie de locații-cheie, sunt în curs de construcție noi rampe de lansare, ceea ce evidențiază ambiția Moscovei de a-și spori amenințarea reprezentată de drone.

Potrivit informațiilor obținute de The Telegraph, bazele au fost aprovizionate de o serie de fabrici de muniție răspândite pe teritoriul țării, inclusiv din zona economică specială Alabuga – un complex rus de producție a dronelor care fabrică 6.000 de unități pe an.

Kremlinul și-a „extins semnificativ” rețeaua de drone în efortul de a „ataca Ucraina și de a expune statele NATO la riscul unor astfel de atacuri”, potrivit lui Mike Monnik, directorul executiv și fondatorul companiei DroneSec, care a analizat imaginile din satelit.

Un oficial al NATO a declarat pentru The Telegraph: „Dronele au schimbat radical natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă.

„Ne extindem rapid capacitatea de a produce, opera și neutraliza drone la scară largă.”

Șapte dintre cele zece locații identificate de „The Telegraph” ar fi fost utilizate în timpul unor bombardamente recente ale Moscovei asupra Kievului.