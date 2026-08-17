Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: Rusia ridică baze secrete capabile să lanseze drone care ar putea ajunge în spațiul NATO. Ce țară ar fi în raza lor de acțiune

The Telegraph: Rusia ridică baze secrete capabile să lanseze drone care ar putea ajunge în spațiul NATO. Ce țară ar fi în raza lor de acțiune

Melania Agiu
The Telegraph: Rusia ridică baze secrete capabile să lanseze drone care ar putea ajunge în spațiul NATO. Ce țară ar fi în raza lor de acțiune
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a construit mai multe baze secrete capabile să lanseze drone de mare putere adânc în teritoriul NATO. O investigație a publicației The Telegraph dezvăluie existența a 10 baze ale Kremlinului care dispun de rampe de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone-kamikaze cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare

Potrivit sursei citate, unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a bombarda Ucraina, iar proximitatea lor față de graniță facilitează lansarea unor atacuri aeriene în masă care trec de apărarea aeriană din ce în ce mai redusă a Kievului.

O amenințare pentru aliații NATO

Analiștii The Telegraph avertizează că această tehnologie, care evoluează rapid, ar putea fi folosită împotriva Europei în cazul unui război, unele dintre baze plasând cele mai puternice drone ale Rusiei în raza de acțiune a Varșoviei.

Oficialii serviciilor de informații din Europa și din SUA consideră că Rusia are în vedere o provocare armată pe teritoriul Poloniei, atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice sau atacuri sub falsă pavăză, pentru care să fie învinuită Ucraina.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un oficial al NATO a declarat pentru The Telegraph că alianța militară este „gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliaților” și că va continua să „își consolideze capacitatea de a descuraja și de a se apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor”.

Pe baza unor documente scurse în presă și a unor imagini din satelit, ziarul „The Telegraph” a identificat cel puțin 59 de șine de lansare noi – șine de ghidare mecanice utilizate la decolarea dronelor cu aripi fixe, în locul unei piste tradiționale – de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus și Ucraina.

Unele dintre bazele de drone au fost transformate din baze militare și aeroporturi civile, în timp ce alte platforme de lansare au fost amenajate în zonele rurale ale Rusiei.

Imaginile analizate de DroneSec, o firmă specializată în informații privind dronele, au arătat că aproximativ 20 dintre șinele nou instalate păreau să aibă o lungime extinsă, ceea ce indică capacitatea lor de a lansa cele mai noi drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Kremlinului.

„Moscova își modernizează, în ritm accelerat, propria versiune a dronei iraniene Shahed, punând în funcțiune variante mai noi, cu propulsie cu reacție de mare viteză, capabile să atingă ținte aflate la o distanță de aproape 620 de mile. Utilizarea noilor variante de la bazele identificate ar pune la îndemâna lui Putin posibilitatea de a lansa atacuri asupra capitalei Poloniei.“ scriu Jurnaliștii The Telegraph.

Potrivit acestora, nu există indicii că Rusia ar planifica un astfel de atac.

Ucraina condamnă incidentul cu drona din România Nimeni nu ar trebui să-și facă iluzia că agresiunea Rusiei poate fi limitată geografic

Kremlinul susține că și variantele mai lente și mai vechi ale dronelor ar putea ajunge pe coastele Regatului Unit, dar este foarte probabil ca orice încercare de a ataca Marea Britanie de la aceste baze să fie interceptată.

Imaginile consultate de The Telegraph au relevat o creștere semnificativă a prezenței dronelor de înaltă tehnologie, o singură bază dispunând de spațiu de depozitare suficient pentru a găzdui simultan peste 1.000 de drone. La o serie de locații-cheie, sunt în curs de construcție noi rampe de lansare, ceea ce evidențiază ambiția Moscovei de a-și spori amenințarea reprezentată de drone.

Potrivit informațiilor obținute de The Telegraph, bazele au fost aprovizionate de o serie de fabrici de muniție răspândite pe teritoriul țării, inclusiv din zona economică specială Alabuga – un complex rus de producție a dronelor care fabrică 6.000 de unități pe an.

Kremlinul și-a „extins semnificativ” rețeaua de drone în efortul de a „ataca Ucraina și de a expune statele NATO la riscul unor astfel de atacuri”, potrivit lui Mike Monnik, directorul executiv și fondatorul companiei DroneSec, care a analizat imaginile din satelit.

Un oficial al NATO a declarat pentru The Telegraph: „Dronele au schimbat radical natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă.
„Ne extindem rapid capacitatea de a produce, opera și neutraliza drone la scară largă.”

Șapte dintre cele zece locații identificate de „The Telegraph” ar fi fost utilizate în timpul unor bombardamente recente ale Moscovei asupra Kievului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată
17:48
Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată
CONTROVERSĂ Trump amenință că va bombarda Omanul dacă acesta va „sta în calea” negocierilor dintre SUA și Iran. De ce preferă să nu se implice în alegerile israeliene
16:41
Trump amenință că va bombarda Omanul dacă acesta va „sta în calea” negocierilor dintre SUA și Iran. De ce preferă să nu se implice în alegerile israeliene
ALEGERI Poliția din Moscova a reținut zeci de susținători ai unui partid de opoziție exclus din alegeri. Ce i-a mobilizat pe cetățeni în fața Curții Supreme a Rusiei
16:19
Poliția din Moscova a reținut zeci de susținători ai unui partid de opoziție exclus din alegeri. Ce i-a mobilizat pe cetățeni în fața Curții Supreme a Rusiei
ACCIDENT Alertă în Franța. Un avion al Forțelor Aeriene, folosit pentru instruirea piloților, a aterizat forțat pe un drum și a luat foc. Care este starea echipajului
15:22
Alertă în Franța. Un avion al Forțelor Aeriene, folosit pentru instruirea piloților, a aterizat forțat pe un drum și a luat foc. Care este starea echipajului
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe