Rusia cere socoteală SUA și Turciei din cauza planului de a trimite un pachet uriaș de armament Ucrainei. Despre ce echipamente militare e vorba. Erau păstrate în stocurile Ankarei de zeci de ani

Rusia a cerut explicații Washingtonului și Ankarei cu privire la informațiile referitoare la eventualele planuri de transfer către Kiev a unui „arsenal substanțial” de arme și muniții americane deținute de Turcia, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe.

Un astfel de transfer ar provoca „un prejudiciu grav … relațiilor noastre bilaterale cu Washingtonul și Ankara”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova într-o declarație, citată de Moscow Times.

„Ministerul rus de Externe a solicitat explicații în acest sens”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova. Zaharova, citată de agenţia rusă de presă TASS, a spus că autorităţile din SUA şi Turcia au „deschis astfel încă o cutie a Pandorei”

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Turcia a cerut, săptămâna trecută, permisiunea Washingtonului pentru a trimite Ucrainei zeci de mii de proiectile de artilerie și rachete cu muniție de tip cluster (cu fragmentare) care se aflau în stocurile Ankarei de zeci de ani. Acestea au fost produse sub o licență din 1987 acordată de Statele Unite.

Potrivit Novinte, reacția Rusiei vine în urma unor documente transmise Congresului de către Departamentul de Stat al SUA pe 3 august, prin care parlamentarii erau înștiințați cu privire la propunerea de transfer permanent către Ucraina a unor echipamente militare americane deținute în prezent de Turcia. Conform procedurii aplicabile în Statele Unite, transferul va putea continua de îndată ce perioada de notificare a Congresului, prevăzută de lege, va expira.

Nici Statele Unite și nici Turcia nu sunt semnatare ale Convenției privind munițiile cu fragmentare din 2008, care interzice utilizarea, vânzarea și exportul categoriilor de armament ce împrăștie submuniții explozive pe suprafețe extinse.

Organizația Human Rights Watch a avertizat că aproximativ 40% dintre aceste așa-numite „bombele” nu explodează imediat după dispersie, ceea ce înseamnă că devin „de facto mine antipersonal” care pot răni civilii mult timp după încheierea conflictului.

O companie bulgară desemnată ca intermediar

Documentele trimise Congresului SUA identifică mai multe companii care ar fi implicate în transferul propus. Printre acestea se numără firmele turcești MKE, ASFAT și ARCA Savunma, compania bulgară VTIC International Ltd., precum și companiile americane Pansophico și Patriot Defense Group.

Guvernul Ucrainei figurează ca beneficiar final al echipamentului militar.

Pachetul propus include:

– 12 lansatoare M270 MLRS (sisteme de rachete artileristice cu lansare multiplă)

– 70 de rachete balistice M39 ATACMS

– 2.524 de rachete nedirijate M26 cu focoase cu fragmentare (muniție de tip cluster)

– 47.000 de proiectile de artilerie M509A1 de calibru 203 mm cu efect de fragmentare (muniție de tip cluster)

Rusia nu a precizat ce măsuri concrete ar putea lua în cazul în care transferul va avea loc, dar Moscova a avertizat că această mișcare ar putea afecta și mai mult relațiile sale, deja tensionate, cu Washingtonul și Ankara.